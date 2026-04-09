Pengguna Smartphone Tembus 194 Juta, Anker Innovations Genjot Ekspansi hingga 100 Toko pada 2027

JawaPos.com - Jumlah pengguna smartphone di Indonesia telah melampaui 194 juta pada 2024, dengan rata-rata penggunaan lebih dari enam jam per hari. Kondisi tersebut mendorong permintaan akan solusi teknologi yang efisien, praktis, dan dapat diandalkan dalam aktivitas sehari-hari.

Saat ini, Anker telah mengoperasikan lebih dari 60 toko di Indonesia dan menargetkan ekspansi hingga mencapai 100 outlet pada 2027. Perluasan ini tidak hanya difokuskan di wilayah Jabodetabek, tetapi juga ke berbagai kota besar seperti Surabaya, Bali, Medan, dan Bandung, termasuk lokasi strategis seperti bandara.

Ridwan Hidayat, General Manager of Anker Indonesia, PT Integritas Dinamika Indonesia, menyampaikan bahwa langkah ekspansi ini merupakan bagian dari strategi omnichannel yang mengintegrasikan kekuatan distribusi online dan offline.

“Melalui concept store, konsumen dapat melihat langsung produk kami secara lengkap. Selain itu, mereka juga memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembelian baik secara langsung di toko maupun melalui platform online kami,” jelas Ridwan dalam keterangannya, Kamis (9/4).

Di sisi lain, Anker Innovations semakin menegaskan komitmennya di pasar Indonesia dengan menghadirkan Anker New Concept Store di Summarecon Mall Serpong. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjualan, tetapi juga sebagai pusat pengalaman (experience center) yang memungkinkan konsumen berinteraksi langsung dengan ekosistem teknologi yang terintegrasi.

Langkah ini juga sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perangkat pendukung gaya hidup digital.

Melalui concept store ini, Anker menawarkan pendekatan berbeda dibandingkan toko ritel pada umumnya. Mengusung konsep premium experience store, pengunjung tidak hanya melihat produk, tetapi juga dapat mencoba langsung dan memahami cara kerja teknologi Anker.

Berbagai lini produk utama, mulai dari Anker untuk kebutuhan charger dan powerbank, Soundcore untuk perangkat audio, hingga Eufy untuk solusi smart home, ditampilkan dalam satu ruang yang terintegrasi.