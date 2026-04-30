Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Kamis, 30 April 2026 | 23.55 WIB

Audio Eraser di Galaxy S26 Series Kini Lebih Cepat, Real Time dan Makin Canggih

Dengan seri Galaxy S26, fitur Audio Eraser mencapai level baru dengan dukungan kontrol audio secara real-time pada konten yang di-streaming di berbagai platform/(Istimewa).

 

JawaPos.com - Audio Eraser pada perangkat Galaxy dapat mengurangi kebisingan yang tidak diperlukan dalam video dan memperkuat suara yang diinginkan, sehingga menghadirkan pengalaman menonton yang lebih imersif.
 
Pertama kali diperkenalkan untuk mengedit konten tersimpan pada seri Galaxy S25, fitur ini telah berkembang pesat dari generasi ke generasi. Audio Eraser kemudian diperluas untuk mendukung penyesuaian selama pemutaran di aplikasi bawaan,seperti Gallery dan Voice Recorderpada Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7.
 
Kini, dengan seri Galaxy S26, fitur ini mencapai level baru dengan dukungan kontrol audio secara real-time pada konten yang di-streaming di berbagai platform. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai peningkatan tersebut.
 
Dari Edit Nanti ke Filter Sekarang Berkat AI
 
Mulai dari seri Galaxy S26, Audio Eraser telah berevolusi menjadi pengalaman audio secara langsung. Fitur ini memungkinkan pemisahan dan optimalisasi suara secara real-time,mencakup suara manusia, musik, dan kebisingan latar,tidak hanya untuk konten yang direkam, tetapi juga untuk konten over-the-top (OTT) atau media sosial yang sedang Anda tonton. Peningkatan ini menggeser fokus dari pengeditan pascarekaman menjadi pengelolaan audio secara real-time.
 
 
Dengan mengintegrasikan sound engine berbasis AI dengan teknologi pemisahan suara yang canggih, seri Galaxy S26 memungkinkan Anda untuk langsung menyesuaikan dan mengontrol suara saat diputar. Hal ini menghadirkan pengalaman mendengarkan yang jernih dan imersif di berbagai platform streaming dengan secara efektif meredam kebisingan latar yang mengganggu.
 
Video di bawah ini menunjukkan bagaimana seri Galaxy S26 menjaga suara yang ingin Anda dengar tetap jernih, bahkan di lingkungan yang bising. 
 
Akses Tanpa Hambatan, Kontrol Penuh
 
Anda dapat dengan mudah menyesuaikan kebisingan dan mengurangi gangguan langsung dari Quick Panel tanpa perlu memutar ulang atau mengulang konten. Saat video sedang diputar, cukup geser ke bawah dari sudut kanan atas layar dan ketuk ikon Audio Eraser untuk mulai menyaring suara secara langsung.
 
Setelah diaktifkan, fitur ini menyediakan kontrol lanjutan untuk hasil yang lebih profesional. Anda dapat mengatur slider “Strength” untuk menyempurnakan pengurangan kebisingan dan mengaktifkan “Voice Focus” agar dialog dalam video terdengar lebih jernih dan jelas.
 
Dengan seri Galaxy S26, Anda dapat menikmati kualitas suara yang disesuaikan secara real-time, apa pun konten yang sedang Anda tonton.
 
Audio Eraser tidak lagi terbatas pada pengurangan kebisingan. Kini, fitur ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah membentuk suara secara real-time. Nikmati pengalaman mendengarkan yang lebih personal dan nyaman dengan seri Galaxy S26.
 
 
 

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore