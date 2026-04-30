Audio Eraser di Galaxy S26 Series Kini Lebih Cepat, Real Time dan Makin Canggih

Dengan seri Galaxy S26, fitur Audio Eraser mencapai level baru dengan dukungan kontrol audio secara real-time pada konten yang di-streaming di berbagai platform.

JawaPos.com - Audio Eraser pada perangkat Galaxy dapat mengurangi kebisingan yang tidak diperlukan dalam video dan memperkuat suara yang diinginkan, sehingga menghadirkan pengalaman menonton yang lebih imersif.

Pertama kali diperkenalkan untuk mengedit konten tersimpan pada seri Galaxy S25, fitur ini telah berkembang pesat dari generasi ke generasi. Audio Eraser kemudian diperluas untuk mendukung penyesuaian selama pemutaran di aplikasi bawaan,seperti Gallery dan Voice Recorderpada Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7.

Kini, dengan seri Galaxy S26, fitur ini mencapai level baru dengan dukungan kontrol audio secara real-time pada konten yang di-streaming di berbagai platform. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai peningkatan tersebut.

Dari Edit Nanti ke Filter Sekarang Berkat AI

Mulai dari seri Galaxy S26, Audio Eraser telah berevolusi menjadi pengalaman audio secara langsung. Fitur ini memungkinkan pemisahan dan optimalisasi suara secara real-time,mencakup suara manusia, musik, dan kebisingan latar,tidak hanya untuk konten yang direkam, tetapi juga untuk konten over-the-top (OTT) atau media sosial yang sedang Anda tonton. Peningkatan ini menggeser fokus dari pengeditan pascarekaman menjadi pengelolaan audio secara real-time.

Dengan mengintegrasikan sound engine berbasis AI dengan teknologi pemisahan suara yang canggih, seri Galaxy S26 memungkinkan Anda untuk langsung menyesuaikan dan mengontrol suara saat diputar. Hal ini menghadirkan pengalaman mendengarkan yang jernih dan imersif di berbagai platform streaming dengan secara efektif meredam kebisingan latar yang mengganggu.

Video di bawah ini menunjukkan bagaimana seri Galaxy S26 menjaga suara yang ingin Anda dengar tetap jernih, bahkan di lingkungan yang bising.