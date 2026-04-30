Bixby Akan Jadi Andalan di Setiap Perangkat Samsung, Ini Penjelasan Lengkapnya

Apa yang berubah dariBixby terbaru dibandingkan sebelumnya?

Bixby kini telah berevolusi menjadi device agent yang lebih canggih, melampaui peran asisten tradisional. Dioptimalkan untuk setiap perangkat pengguna, Bixby memahami status dan kemampuan perangkat secara mendalam untuk memberikan respons yang lebih relevan dan solusi yang disesuaikan. Dengan pemahaman bahasa alami yang ditingkatkan, Bixby juga memungkinkan kontrol perangkat yang lebih intuitif dan mulus.

Apa saja pengalaman utama yang bisa diharapkan pengguna dari Bixbyterbaru?

Peningkatan yang paling terasa adalah bagaimana kontrol perangkat kini menjadi jauh lebih intuitif. Bixby memahami maksud pengguna dan merekomendasikan pengaturan atau fitur yang paling sesuai, sehingga pengguna tidak perlu menavigasi menu atau menghafal nama fitur. Cukup jelaskan keinginan menggunakan bahasa alami. Saat ini Bixby bisa digunakan dengan Bahasa Inggris.

Misalnya, jika pengguna mengatakan, “Buat layar hanya terlihat oleh saya,” Bixby akan mengaktifkan fitur Privacy Display.

Bixby juga dapat menjawab pertanyaan seputar perangkat dan memberikan solusi yang disesuaikan dengan pengaturan saat ini,pada dasarnya menjadi pusat layanan di saku Anda.

Contohnya, menanyakan, “Mata saya Lelah,bagaimana cara membuat layar lebih nyaman dilihat?” akan membuat Bixby langsung merekomendasikan dan mengaktifkan fitur Eye Comfort Shield.

Pengguna bisa mendapatkan jawaban dan solusi hanya dengan mengajukan pertanyaan dalam percakapan, tanpa harus mencari di pengaturan atau membuka aplikasi lain seperti browser atau peta.

Selain itu, Bixby kini tidak terbatas pada pertanyaan terkait perangkat. Bixby dapat menganalisis informasi web secara real-time dan memberikan jawaban yang relevan. Misalnya, pengguna dapat bertanya, “Rekomendasikan tiga restoran Korea di Seoul untuk keluarga beranggotakan empat orang,” dan hasilnya langsung muncul dalam percakapan.

Hal ini memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan lanjutan secara alami dan memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa mengganggu alur atau harus berpindah konteks.

Apa bagian paling menantang dalam proses pembaruan Bixby?

Upaya terbesar dilakukan pada perancangan ulang arsitektur Bixby, dari berbasis perintah (command based) menjadiagentic, sehingga mampu lebih memahami maksud pengguna dan memberikan hasil yang optimal.

Sebelumnya, Bixby mengklasifikasikan input pengguna dan mengeksekusi tugas berdasarkan skenario yang telah ditetapkan. Kini, dengan large language model (LLM) sebagai inti teknologinya, Bixby dapat menafsirkan maksud pengguna secara lebih fleksibel dan membuat rencana eksekusi sendiri.

Secara lebih spesifik, fungsi-fungsi individual diubah menjadi callable agents dan mendefinisikan sedemikian rupa sehingga LLM dapat memanggilnya sesuai kebutuhan. Pendekatan ini memungkinkan sistem menggabungkan berbagai fungsi dan API untuk menyelesaikan tugas dengan lebih bermakna, melampaui sekadar pemahaman bahasa alami.

Hasilnya, Bixby kini dapat menangani permintaan kompleks yang melibatkan banyak langkah secara lebih alami, dengan kesadaran kontekstual yang lebih tinggi, termasuk skenario yang sebelumnya sulit diproses.