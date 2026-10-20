ITS Siapkan Jalur Khusus untuk Mahasiswa Disabilitas pada 2027

Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi ITS Imam Baihaqi. (Humas ITS)
JawaPos.com - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bakal menerima mahasiswa disabilitas tertentu pada tahun 2027 melalui seleksi jalur Mandiri Prestasi atau Reguler.
Calon mahasiswa disabilitas bisa memilih jurusan dari sembilan departemen yang telah siap antara lain Departemen Statistika, Biologi, Aktuaria, Studi Pembangunan, Manajemen Bisnis, Teknik Sistem dan Industri, Teknik Kelautan, Teknik Informatika, serta Perencanaan Wilayah dan Kota.
Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi ITS Imam Baihaqi mengatakan saat ini kampus sedang mengebut fasilitas yang diperuntukan bagi calon mahasiswa disabilitas.
Fasilitas yang memadai diperlukan agar proses belajar mengajar berjalan dengan nyaman.
Dia menuturkan ada enam hal yang perlu disiapkan sebelum benar-benar menerima mahasiwa disabilitas.
"Enam bidang aksi tersebut adalah target privileged access management dan pengakuan, fondasi kelembagaan, kapasitas dan kesadaran, kemitraan dan pembelajaran, audit kampus inklusif, serta tindak lanjut," kata Imam Seminar dan Workshop Kampus Inklusif, Akomodasi yang Layak dan Kesiapan Departemen Berbasis GEDSI dan Gender Action Plan di Auditorium Gedung Research Center ITS, Selasa (20/10).
Tim Ahli Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Rofah SAg BSW MA PhD menyampaikan bahwa dalam membangun kampus inklusif perlu memperhatikan empat aspek adalah membangun pola pikir, tanggung jawab, penganggaran, dan layanan.
"Institusi perlu untuk membuat kebijakan yang mengikutsertakan dan mendukung mahasiswa disabilitas dari segi fasilitas hingga pengajaran,” papar perempuan asal Banyumas tersebut.
Rofah menambahkan bahwa teknologi bantu untuk mempermudah mahasiswa disabilitas berkuliah di Indonesia masih kurang.
Oleh karena itu, melalui riset teknologi yang dilakukan ITS diharapkan dapat membantu percepatan pemenuhan teknologi bantu untuk mahasiswa disabilitas.
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