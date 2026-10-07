47 Sekolah Garuda Dapat Jalur Khusus Seleksi Kelas Internasional Unpad, Cek Daftarnya

Kampus Unpad di Dipati Ukur Bandung. (Ricky Prayoga/Antara)
JawaPos.com - Sebanyak 47 SMA yang termasuk dalam Sekolah Garuda Unggul Transformasi 2026 mendapat akses jalur khusus Unpad Garuda Pass (UG-Pass).
Jalur khusus itu bisa digunakan untuk mengikuti seleksi International Undergraduate Program (IUP) alias Kelas Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Tahun Akademik 2026/2027.
Melalui jalur ini, lulusan sekolah-sekolah tersebut dapat bersaing khusus dengan sesama peserta UG-Pass untuk memperoleh kuota khusus masuk 16 program studi IUP Unpad.
Direktur Akademik Unpad Aliya Nur Hasanah mengatakan, UG-Pass menjadi bentuk dukungan Unpad terhadap Program Sekolah Garuda yang pada 2026 mencakup 47 SMA.
“Mereka akan bersaing dengan sesama peserta UG-Pass dan mendapatkan kuota khusus. Jadi, perbedaannya ada pada jalur seleksi dan kuotanya,” kata Aliya seperti dikutip dari laman resmi Unpad, Rabu (7/10).
Jalur tersebut disiapkan untuk memberikan kesempatan kepada lulusan Sekolah Garuda mendapatkan pengalaman pendidikan berstandar internasional melalui 16 program studi IUP Unpad.
Terutama bagi siswa yang belum berkesempatan menempuh pendidikan tinggi sepenuhnya di luar negeri.
Sementara itu, Direktur Pendidikan Non Gelar Unpad Erli Sarilita mengatakan, terdapat lima IUP Unpad dengan skema double degree yang masuk kriteria bagi siswa yang menargetkan Beasiswa Garuda.
Program tersebut yakni Law bersama University of Melbourne, serta Accounting, Management, Economics, dan Digital Business bersama University of Queensland.
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Untuk IUP dengan skema single degree, mahasiswa memiliki kesempatan mengikuti international exchange.
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