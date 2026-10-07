Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 7 Oktober 2026 | 18.42 WIB

47 Sekolah Garuda Dapat Jalur Khusus Seleksi Kelas Internasional Unpad, Cek Daftarnya

Kampus Unpad di Dipati Ukur Bandung. (Ricky Prayoga/Antara) - Image

Kampus Unpad di Dipati Ukur Bandung. (Ricky Prayoga/Antara)

JawaPos.com - Sebanyak 47 SMA yang termasuk dalam Sekolah Garuda Unggul Transformasi 2026 mendapat akses jalur khusus Unpad Garuda Pass (UG-Pass).

Jalur khusus itu bisa digunakan untuk mengikuti seleksi International Undergraduate Program (IUP) alias Kelas Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Tahun Akademik 2026/2027.

Melalui jalur ini, lulusan sekolah-sekolah tersebut dapat bersaing khusus dengan sesama peserta UG-Pass untuk memperoleh kuota khusus masuk 16 program studi IUP Unpad.

Direktur Akademik Unpad Aliya Nur Hasanah mengatakan, UG-Pass menjadi bentuk dukungan Unpad terhadap Program Sekolah Garuda yang pada 2026 mencakup 47 SMA.

“Mereka akan bersaing dengan sesama peserta UG-Pass dan mendapatkan kuota khusus. Jadi, perbedaannya ada pada jalur seleksi dan kuotanya,” kata Aliya seperti dikutip dari laman resmi Unpad, Rabu (7/10).

Jalur tersebut disiapkan untuk memberikan kesempatan kepada lulusan Sekolah Garuda mendapatkan pengalaman pendidikan berstandar internasional melalui 16 program studi IUP Unpad.

Terutama bagi siswa yang belum berkesempatan menempuh pendidikan tinggi sepenuhnya di luar negeri.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Non Gelar Unpad Erli Sarilita mengatakan, terdapat lima IUP Unpad dengan skema double degree yang masuk kriteria bagi siswa yang menargetkan Beasiswa Garuda.

Program tersebut yakni Law bersama University of Melbourne, serta Accounting, Management, Economics, dan Digital Business bersama University of Queensland.

Untuk IUP dengan skema single degree, mahasiswa memiliki kesempatan mengikuti international exchange.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Irvandi Gustari Kembali Pimpin Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB 2026–2030 - Image
Sisi Lain

Irvandi Gustari Kembali Pimpin Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB 2026–2030

Selasa, 6 Oktober 2026 | 06.46 WIB

Studi Tiru Sistem Makan Sekolah Jepang, BGN Uji MBG Prasmanan di Blora - Image
Berita Daerah

Studi Tiru Sistem Makan Sekolah Jepang, BGN Uji MBG Prasmanan di Blora

Senin, 5 Oktober 2026 | 23.47 WIB

PB ESI Siapkan Regenerasi Atlet Esports dari Sekolah Mulai Level Terendah - Image
Sports

PB ESI Siapkan Regenerasi Atlet Esports dari Sekolah Mulai Level Terendah

Senin, 5 Oktober 2026 | 23.32 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore