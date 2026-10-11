Pembuat Sepatu Jepang Modifikasi Bot Hujan untuk Penyandang Disabilitas, Ingin Bantu Korban Banjir

Pembuat sepatu Hirokazu Nagao memegang sepatu bot hujan model "Suppori Saurus" di Prefektur Fukui, Jepang, pada 4 September 2026. (Kyodo)

JawaPos.com - Seorang perajin sepatu di Jepang mengembangkan cara memodifikasi sepatu bot hujan agar lebih mudah digunakan oleh orang dengan keterbatasan gerak. Inovasinya ditujukan bagi mereka yang kesulitan menekuk pergelangan kaki atau harus menggunakan alat bantu ortopedi.

Dilansir dari Kyodo, Sabtu (10/10), Hirokazu Nagao, 58, yang mengelola bengkel sepatu di Prefektur Fukui, Jepang tengah, mengatakan ingin membuat sepatu bot hujan yang bisa digunakan siapa saja.

"Saya ingin membuat sepatu bot hujan yang bisa dipakai siapa pun," kata Nagao.

Ketertarikannya pada bidang tersebut berawal setelah menonton drama televisi tentang seorang pembuat sepatu yang membantu atlet berlari menggunakan kaki prostetik. Pada 1995, Nagao mulai bekerja di perusahaan produsen perangkat prostetik dan ortopedi di Fukui.

Ia terutama membuat alat bantu ortopedi yang membantu anak-anak dengan cerebral palsy atau kelumpuhan otak untuk berdiri dan berjalan. Nagao juga menerima pesanan sepatu khusus, tetapi sebagian besar pengerjaannya dialihdayakan sehingga sulit memenuhi permintaan pelanggan terkait ukuran, warna, dan detail lainnya.

Merasa dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik jika bekerja mandiri, Nagao meninggalkan perusahaan tersebut. Pada 2000, ia membuka bengkel sepatu kecil di sebuah gedung apartemen.

Memodifikasi bot hujan agar mudah dipakai

Nagao menemukan bahwa sebagian besar sepatu bot siap pakai memiliki lubang masuk yang sempit serta struktur berbentuk huruf L yang kaku di sekitar kaki dan pergelangan kaki. Desain tersebut menyulitkan orang dengan keterbatasan gerak untuk mengenakannya.

Untuk mengatasi masalah itu, ia membelah dan memperlebar bagian atas sepatu bot, lalu menjahitkan bahan khusus yang tahan air. Modifikasi tersebut membuat sepatu lebih mudah dipakai oleh orang yang kesulitan menggerakkan kaki.

Sepatu bot hasil modifikasinya diberi nama "Suppori Saurus". Nama itu merupakan permainan kata dari istilah Jepang suppori, yang berarti pas atau masuk dengan mudah, serta merujuk pada Prefektur Fukui yang dikenal dengan fosil dinosaurusnya.

Layanan modifikasi tersebut dibanderol mulai JPY 13.200 atau sekitar Rp1,49 juta untuk sepasang sepatu bot. Pelanggan juga bisa memesan modifikasi satu sepatu dengan harga JPY 10.780 atau sekitar Rp1,22 juta.

Ingin membantu korban banjir

Meski belum pernah bepergian ke luar negeri, Nagao mengikuti pemberitaan banjir di Jepang maupun negara lain. Berita-berita tersebut menjadi motivasinya untuk terus menyempurnakan sepatu bot buatannya.