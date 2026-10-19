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Ardini Pramitha
Selasa, 20 Oktober 2026 | 05.39 WIB

Listrik di Pusat Kota Surabaya Sempat Padam 15 Menit, PLN Akui Ada Gangguan

Ruas Jalan Pemuda Surabaya ikut terdampak listrik padam. (istimewa) - Image

Ruas Jalan Pemuda Surabaya ikut terdampak listrik padam. (istimewa)

JawaPos.com - Listrik pusat Kota Surabaya, sekitar Jalan Pemuda, Jalan BKR Pelajar, Jalan Dharmahusada, Jalan Ahmad Yani sempat padam sekitar 10-15 menit pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 18.19 WIB.

Bahkan Plaza Mal Surabaya juga ikut terdampak listrik padam. Menanggapi hal itu PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamannya. 

Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Timur Dana Puspita Sari mengungkapkan pemadam listrik secara serentak di beberapa titik ini dipicu gangguan pada jaringan kelistrikan. 

"Terkait penyebab pastinya masih dalam proses penelusuran lebih lanjut," kata Dana dikonfirmasi. 

PLN segera mengerahkan petugas untuk melakukan penanganan dan mempercepat pemulihan pasokan listrik. 

"Melalui upaya tersebut, proses penormalan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan saat ini pasokan listrik di wilayah terdampak telah kembali normal," jelasnya. 

Sementara itu, salah satu pengunjung kafe, Esti Widiyana mengungkapkan sempat terkejut ada pemadaman listrik secara serentak. 

"Baru duduk di kafe, baru datang tiba-tiba lampunya mati," kata Esti, 

Informasi yang didapat dari petugas kafe, padamnya listrik ini bukan beradal dari pihak internal. Sebab, toko yang berada di sebelah kafe juga ikut terdampak. 

"Ya sekitar 10-15 menitan lah. Lalu nyala lagi," katanya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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