Sekolah 2 Pelaku Bullying Anak Down Syndrome di Surabaya hingga Tewas Akhirnya Buka Suara

SDN Medokan Ayu 1 buka suara soal kasus perundungan yang dilakukan dua muridnya berinisial K,10, dan F, 8, terhadap anak down syndrome Z, 10 hingga meninggal dunia. (Foto: tangkapan layar)
JawaPos.com - SDN Medokan Ayu 1 buka suara soal kasus perundungan yang dilakukan dua muridnya berinisial K,10, dan F, 8, terhadap anak down syndrome Z, 10 hingga meninggal dunia.
Pernyataan itu disampaikan pihak sekolah melalui akun sosial media Instagram @sdnmedokanayu1 yang diunggah, Selasa (20/10/2026).
Dalam unggahanya tersebut, pertama-tama pihak sekolah menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban.
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Kemudian, pihak sekolah mengaku telah berkoordinasi dengan beberapa pihak antara lain Dinas Pendidikan Kota Surabaya, DP3A PPKB Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Dinas Sosial sejak 15 September 2026.
"Kami juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah tidak melaksanakan proses pembelajaran di sekolah," bunyi klarfikasi tersebut.
Di sisi lain, pihak sekolah menegaskan tidak mentoleransi segala bentuk perundungan maupun kekerasan. Sekolah akan mendukung penanganan yang objektif, adil, dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kewenangan pihak terkait.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk menyikapi informasi secara bijaksana, menghormati proses yang sedang berjalan, serta menjaga privasi anak-anak yang terkait. Keselamatan dan perlindungan seluruh peserta didik merupakan prioritas bersama," tutupnya.
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