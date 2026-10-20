Kolaborasi hingga Bangun Relasi Personal Disebut Kunci Womenpreneur Naik Kelas

Maria Sumargo (kedua kiri) membagikan kisah suksesnya pada ajang Womenpreneur Talkshow bertajuk Women Empowering Women (WOW) di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya, Selasa (20/10). (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menjadi seorang pengusaha perempuan (womenpreneur) yang sukses serta mampu membawa bisnisnya naik kelas bukan lagi sekadar impian. Di tengah persaingan ekonomi modern, perempuan terbukti memiliki kekuatan luar biasa untuk memimpin dan membesarkan berbagai sektor bisnis.
Hal tersebut ditegaskan Womenpreneur asal Surabaya, Maria Sumargo. Owner dari GBT Laras Imbang tersebut mendorong perempuan di seluruh Indonesia agar berani mengambil langkah pertama untuk memulai dan membesarkan usaha mereka.
Menurut Maria salah satu kunci utama agar bisnis yang dikelola perempuan bisa melesat dan naik kelas adalah kemampuan untuk berkolaborasi tanpa perlu terjebak dalam stigma persaingan gender.
"Gak perlu bingung mau cewek atau cowok. Industri saya kan cowok banget, tapi saya gak dongkrak kok. Saya gak bersaing di bagian ototnya. Kita bisa berkolaborasi agar bisnisnya cepat berkembang," ujar Maria Sumargo dalam ajang Womenpreneur Talkshow bertajuk Women Empowering Women (WOW) di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya pada Selasa (20/10).
Maria yang sukses mengomandoi jaringan bengkel spesialis spooring dan balancing mobil ini membeberkan bahwa pengembangan bisnis tidak membutuhkan keraguan. Ketika seorang perempuan memutuskan menerjuni suatu bidang usaha, kunci keberlanjutannya terletak pada sikap fokus dan konsistensi.
"Jadi kuncinya adalah fokus. Kalau udah fokus, gak usah bingung ke spion kanan-kiri. Gak banyak orang bisa fokus, bisa konsisten, bisa komitmen," tegas Maria.
Senada dengan Maria, womenpreneur lainnya drg. Cintantya Intan turut menekankan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sejajar dalam menangkap potensi pasar. Setiap perempuan diyakininya memiliki kejelian intuitif tersendiri untuk memajukan bisnis.
"Tanpa mendiskreditkan gender lain, setiap perempuan punya kekuatan yang luar biasa," tutur Cintantya yang juga berprofesi sebagai dosen tersebut.
Pemilik klinik gigi Gladwill Aesthetic Dental ini mengungkapkan, rahasia lain agar bisnis yang dijalani perempuan dapat berkembang pesat dan bernilai tambah adalah kejelian dalam menerjemahkan kebutuhan spesifik calon konsumen.
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