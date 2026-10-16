Karaoke Berkedok Warung Ganggu Ketertiban, Satpol PP Surabaya Siapkan Penertiban 

Satpol PP Kota Surabaya lakukan sidak warung yang sediakan karaoke serta dan jual minuman keras. ( Diskominfo Surabaya).
JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya memperketat patroli terhadap kegiatan karaoke dan aktivitas pemandu lagu yang berkedok warung. Pasalnya, kegiatan itu dinilai menganggu ketentraman masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya mengungkapkan bahwa warung reman-remang masih ditemukan di kawasan utara. Salah satunya di kawasan Batu-batu, Jalan Pantai Kenjeran Surabaya.
"Di wilayah utara itu di daerah Batu-batu (Kenjeran) masih ada warung remang-remang. Di wilayah Surabaya Timur itu juga masih ada. Bahkan mungkin Surabaya Barat juga kita masih menemukan beberapa warung remang-remang," kata Irna, Jumat (16/10/2026).
Dia menjelaskan, keberadaan warung remang-remang tidak semata-mata ditentukan oleh pencahayaan yang redup.
Namun, terdapat sejumlah indikasi pelanggaran yang menjadi perhatian petugas, seperti peredaran minuman keras (miras) hingga aktivitas yang mengganggu ketentraman masyarakat.
"Yang membuat dia (warung) ilegal adalah apabila ada peredaran minuman keras. Selanjutnya yang membuat dia menjadi ilegal apabila ada suara musik yang mengganggu ketentraman masyarakat di sekitar," ujar Irna.
Irna menegaskan, Pemkot Surabaya tak melarang usah warung, asal tidak melanggar aturan.
Warung yang hanya menjual kopi dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum tetap diperbolehkan beroperasi.
"Ini harus diketahui oleh pemilik warung. Selama dia warung hanya menjual kopi, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, tidak melakukan aktivitas pelanggaran Perda, silakan saja membuka warung," tuturnya.
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Jawa Pos
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