Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Jumat, 25 September 2026 | 18.28 WIB

Viral! Anggota Satpol PP Surabaya Diduga Halangi Ambulans Bawa Jenazah

Ramai di media sosial seorang anggota Satpol PP Kota Surabaya diduga menghalangi ambulans yang sedang membawa jenazah dari RS SMS menuju Sampang Madura. (tangkapan layar Instagram) - Image

Ramai di media sosial seorang anggota Satpol PP Kota Surabaya diduga menghalangi ambulans yang sedang membawa jenazah dari RS SMS menuju Sampang Madura. (tangkapan layar Instagram)

JawaPos.com - Ramai di media sosial seorang anggota Satpol PP Kota Surabaya diduga menghalangi ambulans yang sedang membawa jenazah dari RS SMS menuju Sampang Madura. 

Peristiwa itu terjadi pada Selasa (22/9) sekitar pukul 19.05 WIB dan diunggah di akun Instagram @omkiofficial. 

Berdasarkan keterangan yang ditulis, semula pengendara motor yang dikemudikan anggota Satpol PP mengikuti ambulans dari Jalan Kapas Krampung Surabaya. 

Setibanya di Jalan Putro Agung, pengendara motor mulai menggedor kaca ambulans dan menghalangi laju kendaraan. 

"Disaat dibuka dan ditanya. Pengendara motor yang ditenggarai anggota Satpol PP Kota Surabaya Kecamatan Bulak, bernama Dimas memberikan pertanyaan yang tidak masuk akal," tulis akun tersebut seperti yang dilihat JawaPos.com, Jumat (25/9).

Bahkan anggota tersebut mengira ambulans tidak membawa pasien atau jenazah. Padahal, di dalam sudah ada keluarga pasien yang menjelaskan. 

Menanggapai video tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Surabaya, telah memanggil anggota yang bersangkutan ke kantor Satpol PP Kota Surabaya untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut.

“Kami telah memanggil anggota kami tersebut. Kami juga sudah mengetahui bagaimana kronologi kejadian yang sebenarnya,” kata Irna, Jumat (25/9). 

Usut punya usut, peristwa itu terjadi karena kesalahan komunikasi. Anggota ingin memberitahu bahwa kedua kaca spion ambulans dalam keadaan tertutup. 

Namun, besarnya suara sirine informasi tersebut tidak terdengar jelas. 

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Oknum Satpol PP Surabaya Dipecat usai Pungli Rekrutmen Pegawai Rp 25 Juta - Image
Surabaya Raya

Oknum Satpol PP Surabaya Dipecat usai Pungli Rekrutmen Pegawai Rp 25 Juta

Senin, 7 September 2026 | 23.20 WIB

Lahan Aset di Margorejo Ditertibkan, Pemkot Surabaya Siapkan untuk Sentra Wisata Kuliner - Image
Surabaya Raya

Lahan Aset di Margorejo Ditertibkan, Pemkot Surabaya Siapkan untuk Sentra Wisata Kuliner

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 23.32 WIB

Pria Asal Sumenep Curi Kursi Besi Pemkot Surabaya Pakai Ambulans Klinik - Image
Surabaya Raya

Pria Asal Sumenep Curi Kursi Besi Pemkot Surabaya Pakai Ambulans Klinik

Selasa, 11 Agustus 2026 | 05.12 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore