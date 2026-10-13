Lagi, Satpol PP Surabaya Segel 3 Toko Mihol yang Jual Tak Sesuai Aturan 

JawaPos.com - Satpol PP Kota Surabaya kembali menyegel tiga toko minuman beralkohol yang diduga menjual tak sesuai ketentuan.

Tiga toko tersebut berada di wilayah kecamatan Pabean Cantian, kecamatan Sukomanunggal dan kecamatan Rungkut.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kota Surabaya Rizal Zainal Arifin menjelaskan toko tersebut mengantongi izin sebagai sub-distributor yang diperuntukkan bagi pelaku perdagangan besar atau penyalur.

Namun, dalam praktiknya toko itu menjual mihol secara eceran sehingga bisa dibeli oleh masyarakat umum.

"Pemegang izin sub-distributor tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol secara eceran atau langsung kepada masyarakat umum, melainkan hanya dapat menyalurkannya kepada hotel, diskotik, bar, dan restoran sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Zainal, Selasa (13/10/2026).

Rizal mengatakan, dari giat tersebut, pihaknya berhasil mengamankan puluhan minuman beralkohol dari masing-masing lokasi.

“Di lokasi pertama, tepatnya di kecamatan Pabean Cantian kami amankan 16 botol minuman, di lokasi kedua kami amankan 15 botol minuman. Untuk di lokasi ketiga, di wilayah kecamatan Rungkut kami temui toko sudah dalam keadaan tutup,” ujarnya.

Lebih lanjut, selain mengamankan barang bukti, Satpol PP juga turut melakukan penyegelan serta pemasangan stiker pelanggaran pada toko minuman beralkohol tersebut.