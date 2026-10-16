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Jumat, 16 Oktober 2026 | 22.38 WIB

Tanggapi Kelangkaan BBM di Jatim, Emil Tegaskan Bukan Karena Kuota Subsidi Habis

Wagub Jatim Emil Dardak. (Novia Herawati) - Image

Wagub Jatim Emil Dardak. (Novia Herawati)

JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menegaskan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar bukan karena kuota tahunan habis.

Emil mengaku telah bergerak cepat menjalin koordinasi intensif bersama PT Pertamina (Persero) guna memastikan pemulihan serta kelancaran pasokan BBM jenis Pertalite maupun Biosolar di masyarakat. 

"Disampaikan bahwa saat ini belum bisa dideklarasikan bahwa kuota habis, bukan itu alasannya. Nah maka kita apresiasi teman-teman Pertamina yang lagi kerja keras untuk memulihkan pasokan," kata Emil di Surabaya, Jumat (16/10).

Emil menyebutkan, kelambatan pasokan yang sempat berlangsung lama umumnya terkonsentrasi di wilayah Jember. Hal tersebut terjadi lantaran adanya kendala teknis dan penyumbatan arus lalu lintas pada jalur distribusi vital dari Baluran menuju Ketapang.

Selain itu, dinamika operasional dan penyesuaian distribusi di wilayah tetangga seperti Pulau Bali ditengarai turut memberikan efek domino terhadap rantai pasokan logistik BBM di wilayah Jawa Timur.

"Jadi bukan tidak mungkin kendala yang terjadi di Bali itu juga sebenarnya berdampak kepada apa yang kita alami di Jawa Timur. Sekali lagi, kami terus koordinasi dengan Pertamina untuk bisa memastikan layanan kepada masyarakat lancar," terangnya.

Emil menegaskan bahwa Pemprov Jatim tidak bersikap pasif maupun melempar tanggung jawab penuh kepada pihak Pertamina. Pihaknya secara berkala menawarkan ruang peran yang bisa diambil oleh pemerintah daerah guna membantu percepatan pemulihan.

Kendati demikian, hingga saat ini Pertamina belum meminta bantuan khusus, termasuk langkah penanganan darurat.

"Biasanya kalau misalnya ada perlu beberapa koordinasi operasionalnya SPBU misalnya, atau juga ada bahaya panic buying, pasti kami dikasih tahu. Kali ini mereka tidak minta apa-apa dari kita, mereka sedang kerja keras," jelas Emil.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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