Puncak HUT ke-81 Jatim, Gubernur Khofifah Gelar Khitanan Massal hingga Pengobatan Gratis di Sumenep

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) mendapat sambutan hangat dari masyarakat Sumenep saat menggelar peringatan Puncak Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur Rabu (14/10). (Dok Pemprov Jatim)
JawaPos.com - Peringatan Puncak Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Pantai Slopeng, Kabupaten Sumenep, Madura pada Rabu (14/10) berlangsung meriah dan sarat kebermanfaatan bagi masyarakat pesisir.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir langsung memimpin bakti sosial terpadu yang memfasilitasi khitanan massal gratis, pemeriksaan kesehatan komunitas, hingga layanan kesehatan gigi dan mulut bagi ratusan warga setempat.
Animo masyarakat Sumenep pada acara tersebut sangat tinggi. Kuota awal khitanan massal yang semula ditargetkan 150 anak terpaksa ditingkatkan kapasitasnya oleh Pemprov Jatim menjadi 175 anak guna menampung lonjakan pendaftar.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan fondasi utama dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur selain sektor pendidikan dan ekonomi.
"Pendekatan pembangunan yang kita lakukan adalah pendekatan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Ada tiga dimensi penting yang terus kita kuatkan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi," ujar Khofifah.
Guna memastikan keamanan serta kenyamanan para peserta khitanan massal, Pemprov Jatim memboyong tim medis gabungan dari berbagai rumah sakit di Jawa Timur. Mereka datang lengkap dengan konsultan spesialis urologi serta spesialis anestesi.
Sebanyak 25 meja tindakan disiapkan terpadu dengan kelengkapan alat medis, obat-obatan, hingga bahan medis habis pakai (BMHP). Prosedur ketat diterapkan mulai dari verifikasi data, skrining riwayat penyakit, tes tanda vital, persetujuan medis (informed consent), pemberian surat kontrol, hingga pembagian paket bingkisan bagi anak-anak.
Di saat yang sama, Pemprov Jatim juga menggelar pemeriksaan kesehatan umum gratis yang menyasar 240 warga dewasa dan lansia. Layanan ini mencakup cek status gizi, kadar gula darah, pemeriksaan jantung, deteksi risiko stroke, hingga penyiapan Mobil Rontgen untuk skrining TBC.
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