3.856 Hektare Lahan Pertanian Jatim Terdampak Kekeringan, 150 Hektare Sawah Dipastikan Puso

JawaPos.com - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Jawa Timur mencatat sedikitnya 3.856 hektare lahan pertanian di 38 kota-kabupaten se-Jatim terdampak kekeringan. Dari total angka tersebut, sawah atau lahan padi yang yang terdampak mencapai 597,11 hektare.

Kepala DPKP Jatim Heru Suseno mengungkapkan berdasarkan data hingga 10 September 2026, hampir 150 hektare lahan tanaman padi dilaporkan sudah mengalami puso alias gagal panen. Heru menegaskan fenomena kekeringan ini menjadi perhatian sangat serius bagi pemerintah daerah.

Ketersediaan air menjadi faktor gagal panen. Sebagaimana diketahui Jatim merupakan salah satu lumbung beras terbesar di tingkat nasional.

"Ini bagian dari perhatian kita untuk mengantisipasinya. Karena komoditas pertanian kita itu kan memang sumber utama untuk kehidupannya itu kan air," ujar Heru Kamis (14/10).

Heru menggarisbawahi tidak semua lahan yang masuk kategori terdampak kekeringan berujung pada puso. Sebagian lahan masih berpeluang diselamatkan, sedangkan status puso diberikan ketika tanaman sudah tidak dapat dipulihkan akibat kekeringan.

"Belum tentu yang namanya terdampak itu kemudian akhirnya puso. Puso itu ya sudah gagal panen, tidak bisa diselamatkan," paparnya.

Guna meringankan beban kerugian para petani yang sawahnya diterjang puso, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Pertanian dan pemerintah kabupaten/ kota terus mengintensifkan langkah antisipasi serta mitigasi.

Heru mengatakan Pemprov Jatim telah mengalokasikan bantuan benih padi gratis yang dianggarkan melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dengan cakupan area hingga 1.000 hektare lahan.