Suhu Jatim Masih Mendidih, Mojokerto dan Nganjuk Bertahan di 37 Derajat Celsius

JawaPos.com - Gelombang udara panas masih belum mau beranjak dari wilayah Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memperkirakan sebagian besar kabupaten dan kota di Jatim masih dikepung suhu terik pada Rabu (14/10) ini.

Berdasarkan data prakiraan cuaca resmi BMKG, langit Jatim bakal didominasi cucac cerah hingga cerah berawan tanpa tutupan awan signifikan sejak pagi hingga sore hari.

Dalam laporan suhu maksimum harian yang dirilis BMKG Juanda, Kota Mojokerto dan Kabupaten Nganjuk mencatatkan diri sebagai dua daerah terpanas dengan suhu udara puncak menyentuh level 37 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan di kedua daerah tersebut pada siang hari terpantau cukup rendah. Yakni berada di kisaran 23 hingga 78 persen, yang membuat udara terasa semakin kering dan terik.