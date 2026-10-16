Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.50 WIB

Tingkatkan Daya Saing, Kini Wirausahawan Didorong Manfaatkan AI dan Adaptasi Teknologi

Ilustrasi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. (Magnific) - Image

Ilustrasi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. (Magnific)

JawaPos.com - Pelaku usaha di daerah yang tergabung dalam Komunitas Tangan di Atas (TDA) didorong untuk mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) guna mempercepat efisiensi bisnis serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Langkah strategis tersebut dibahas secara mendalam dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) TDA 2026 yang berlangsung di Surabaya pada 13-15 Oktober 2026. Agenda tersebut dihadiri sekitar 500 pengurus dan pengusaha perwakilan dari 121 kabupaten/kota se-Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Papua.

Presiden TDA 9.0 Ferdian Brilian menegaskan bahwa pemanfaatan AI kini menjadi kunci vital bagi kelangsungan usaha di tengah dinamika kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Menurutnya, teknologi AI memungkinkan pelaku usaha mengelola operasional secara efektif meski dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas.

"Fokus kami adalah peningkatan kapasitas pengusaha. Pemanfaatan teknologi seperti AI dapat membantu pengusaha mengelola bisnis secara lebih efektif, termasuk bagi mereka yang menjalankan usaha secara mandiri atau solo-preneur dengan jumlah karyawan terbatas," ujar Ferdian dalam siaran tertulisnya pada Jumat (16/10).

Ferdian menjelaskan AI membuka peluang besar bagi pengusaha yang ingin melakukan inovasi maupun akselerasi sistem operasional. Dengan kecerdasan buatan, proses analisis perputaran uang, pembacaan arah tren pasar, hingga pembuatan strategi pemasaran digital dapat dilakukan secara presisi dan cepat.

Sejauh ini, sektor kuliner serta bisnis jasa seperti ekspedisi dan pengiriman barang masih menjadi kontributor utama yang paling banyak digeluti anggota TDA. Integrasi AI di sektor-sektor tersebut terbukti mampu memangkas biaya operasional sekaligus memperluas daya jangkau merek.

"Teknologi turut membuka kesempatan bagi pelaku usaha yang ingin beralih atau berekspansi ke bidang baru. Dengan memanfaatkan AI, pengusaha terbantu dalam menjalankan sistem bisnis maupun meningkatkan efisiensi tanpa harus membengkakkan biaya SDM," jelasnya.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Google Tambah Fitur Anti-Penipuan di Android, Gemini Bisa Deteksi Pesan Mencurigakan - Image
Teknologi

Google Tambah Fitur Anti-Penipuan di Android, Gemini Bisa Deteksi Pesan Mencurigakan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.45 WIB

Ingin Melindungi Diri dan Tak Tertipu Disinformasi Berbasis AI? Pelajari 7 Hal Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Ingin Melindungi Diri dan Tak Tertipu Disinformasi Berbasis AI? Pelajari 7 Hal Ini Menurut Psikologi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.34 WIB

AI Bikin Kerja Jurnalis Lebih Cepat, tapi Ada Risiko Kehilangan Kemampuan Verifikasi - Image
Teknologi

AI Bikin Kerja Jurnalis Lebih Cepat, tapi Ada Risiko Kehilangan Kemampuan Verifikasi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.50 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore