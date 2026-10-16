Tingkatkan Daya Saing, Kini Wirausahawan Didorong Manfaatkan AI dan Adaptasi Teknologi

Ilustrasi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. (Magnific)
JawaPos.com - Pelaku usaha di daerah yang tergabung dalam Komunitas Tangan di Atas (TDA) didorong untuk mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) guna mempercepat efisiensi bisnis serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Langkah strategis tersebut dibahas secara mendalam dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) TDA 2026 yang berlangsung di Surabaya pada 13-15 Oktober 2026. Agenda tersebut dihadiri sekitar 500 pengurus dan pengusaha perwakilan dari 121 kabupaten/kota se-Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Papua.
Presiden TDA 9.0 Ferdian Brilian menegaskan bahwa pemanfaatan AI kini menjadi kunci vital bagi kelangsungan usaha di tengah dinamika kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Menurutnya, teknologi AI memungkinkan pelaku usaha mengelola operasional secara efektif meski dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas.
"Fokus kami adalah peningkatan kapasitas pengusaha. Pemanfaatan teknologi seperti AI dapat membantu pengusaha mengelola bisnis secara lebih efektif, termasuk bagi mereka yang menjalankan usaha secara mandiri atau solo-preneur dengan jumlah karyawan terbatas," ujar Ferdian dalam siaran tertulisnya pada Jumat (16/10).
Ferdian menjelaskan AI membuka peluang besar bagi pengusaha yang ingin melakukan inovasi maupun akselerasi sistem operasional. Dengan kecerdasan buatan, proses analisis perputaran uang, pembacaan arah tren pasar, hingga pembuatan strategi pemasaran digital dapat dilakukan secara presisi dan cepat.
Sejauh ini, sektor kuliner serta bisnis jasa seperti ekspedisi dan pengiriman barang masih menjadi kontributor utama yang paling banyak digeluti anggota TDA. Integrasi AI di sektor-sektor tersebut terbukti mampu memangkas biaya operasional sekaligus memperluas daya jangkau merek.
"Teknologi turut membuka kesempatan bagi pelaku usaha yang ingin beralih atau berekspansi ke bidang baru. Dengan memanfaatkan AI, pengusaha terbantu dalam menjalankan sistem bisnis maupun meningkatkan efisiensi tanpa harus membengkakkan biaya SDM," jelasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022