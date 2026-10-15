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Ardini Pramitha
Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.30 WIB

Ditresnarkoba Polda Jatim Grebek Kampung Joyoboyo, Amankan 5 Orang Positif Narkotika

Ditresnarkoba Polda Jatim amankan lima orang saat penggerebekan di kampung Joyoboyo. Semuanya positif narkoba. (istimewa) - Image

Ditresnarkoba Polda Jatim amankan lima orang saat penggerebekan di kampung Joyoboyo. Semuanya positif narkoba. (istimewa)

JawaPos.com - Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar operasi di kampung kawasan Joyoboyo, Surabaya, Kamis (15/10/2026).

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan lima orang yang terindikasi positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes urine.

Kanit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Jatim, AKP Kokoh Haris Sanjaya, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika.

“Dari Polda Jatim, Direktorat Narkotika bersama jajaran instansi samping dari BNN sedang melaksanakan operasi sesuai program terbaru dari Kapolri yang berkaitan dengan bidang narkotika,” ujar Kokoh.

Ia menjelaskan, kegiatan serupa akan terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara rutin. Salah satu upaya yang dilakukan yakni patroli serta pemeriksaan di kawasan Joyoboyo, termasuk di lingkungan kampung setempat.

Dalam operasi tersebut, petugas melakukan tes urine terhadap sejumlah orang. Hasilnya, lima orang terindikasi positif menggunakan narkotika.

“Dari hasil tes urine ditemukan lima orang yang terindikasi positif menggunakan narkotika. Selanjutnya, mereka akan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Mapolda Jatim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Selain hasil tes urine, petugas juga menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dari salah satu orang yang diperiksa.

AKP Kokoh menyebutkan, barang bukti yang ditemukan diperkirakan berjumlah dua poket sabu. Namun, berat pasti barang bukti tersebut belum disampaikan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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