Penggerebekan Indekos Kota Bambu Utara Ungkap Praktik Pemalsuan Tramadol dan Sabu

Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, dan Kelurahan Kota Bambu Selatan melakukan razia peredaran obat tramadol di kawasan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
JawaPos.com - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar dugaan praktik peredaran obat keras tanpa izin dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah rumah kos di Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (14/10) malam.
Dalam operasi penggerebekan di Jalan Bima RT 06/RW 02 tersebut, petugas kepolisian mengamankan 13 orang yang berada di area lokasi kejadian.
Pengungkapan bermula dari tindak lanjut informasi masyarakat terkait indikasi pemalsuan obat keras jenis Tramadol.
Saat melakukan penyelidikan awal, petugas langsung mengamankan dua pria berinisial S, 54, dan RS, 23.
Dari hasil penggeledahan terhadap keduanya, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit ponsel, 130 butir obat Nifedipine, serta satu lembar stiker obat Tramadol.
Tidak berhenti di situ, petugas juga mengamankan pria berinisial AP, 24, di lokasi yang sama.
Dari tangan AP, polisi mendapati satu paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,27 gram.
Selain tiga orang yang diduga terkait langsung dengan kepemilikan obat keras dan sabu, petugas mengamankan 10 orang lainnya yang berada di tempat kejadian perkara (TKP).
Hasil pemeriksaan urine menunjukkan tujuh orang di antaranya positif mengonsumsi amfetamina dan metamfetamina.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022