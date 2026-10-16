Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 04.45 WIB

Penggerebekan Indekos Kota Bambu Utara Ungkap Praktik Pemalsuan Tramadol dan Sabu

Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, dan Kelurahan Kota Bambu Selatan melakukan razia peredaran obat tramadol di kawasan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026). - Image

Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, dan Kelurahan Kota Bambu Selatan melakukan razia peredaran obat tramadol di kawasan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).

JawaPos.com - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar dugaan praktik peredaran obat keras tanpa izin dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah rumah kos di Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (14/10) malam.

Dalam operasi penggerebekan di Jalan Bima RT 06/RW 02 tersebut, petugas kepolisian mengamankan 13 orang yang berada di area lokasi kejadian.

Pengungkapan bermula dari tindak lanjut informasi masyarakat terkait indikasi pemalsuan obat keras jenis Tramadol.

Saat melakukan penyelidikan awal, petugas langsung mengamankan dua pria berinisial S, 54, dan RS, 23.

Dari hasil penggeledahan terhadap keduanya, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit ponsel, 130 butir obat Nifedipine, serta satu lembar stiker obat Tramadol.

Tidak berhenti di situ, petugas juga mengamankan pria berinisial AP, 24, di lokasi yang sama.

Dari tangan AP, polisi mendapati satu paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,27 gram.

Tujuh Orang Positif Narkoba

Selain tiga orang yang diduga terkait langsung dengan kepemilikan obat keras dan sabu, petugas mengamankan 10 orang lainnya yang berada di tempat kejadian perkara (TKP).

Hasil pemeriksaan urine menunjukkan tujuh orang di antaranya positif mengonsumsi amfetamina dan metamfetamina.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Fatwa Haram Vape, MUI Jatim Tegaskan yang Diharamkan Penyalahgunaan Narkoba Bukan Perangkatnya - Image
Surabaya Raya

Fatwa Haram Vape, MUI Jatim Tegaskan yang Diharamkan Penyalahgunaan Narkoba Bukan Perangkatnya

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00.12 WIB

15 Orang yang Diamankan dalam Penggerebekan di Jalan Kunti Surabaya Positif Narkoba - Image
Surabaya Raya

15 Orang yang Diamankan dalam Penggerebekan di Jalan Kunti Surabaya Positif Narkoba

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23.48 WIB

Lapak Narkoba Kampung Ambon Terbakar usai Dibongkar, Polisi Duga "Perlawanan" dari Para Bandar - Image
Jabodetabek

Lapak Narkoba Kampung Ambon Terbakar usai Dibongkar, Polisi Duga "Perlawanan" dari Para Bandar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.05 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore