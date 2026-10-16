Penggerebekan Indekos Kota Bambu Utara Ungkap Praktik Pemalsuan Tramadol dan Sabu

JawaPos.com - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar dugaan praktik peredaran obat keras tanpa izin dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah rumah kos di Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (14/10) malam.

Dalam operasi penggerebekan di Jalan Bima RT 06/RW 02 tersebut, petugas kepolisian mengamankan 13 orang yang berada di area lokasi kejadian.

Pengungkapan bermula dari tindak lanjut informasi masyarakat terkait indikasi pemalsuan obat keras jenis Tramadol.

Saat melakukan penyelidikan awal, petugas langsung mengamankan dua pria berinisial S, 54, dan RS, 23.

Dari hasil penggeledahan terhadap keduanya, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit ponsel, 130 butir obat Nifedipine, serta satu lembar stiker obat Tramadol.

Tidak berhenti di situ, petugas juga mengamankan pria berinisial AP, 24, di lokasi yang sama.

Dari tangan AP, polisi mendapati satu paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,27 gram.

Tujuh Orang Positif Narkoba Selain tiga orang yang diduga terkait langsung dengan kepemilikan obat keras dan sabu, petugas mengamankan 10 orang lainnya yang berada di tempat kejadian perkara (TKP).