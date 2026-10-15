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Ardini Pramitha
Jumat, 16 Oktober 2026 | 01.51 WIB

Kecelakaan di Jagir Surabaya, Pengendara Motor Perempuan Tewas di Tempat

BPBD Surabaya evakuasi pengendara motor perempuan yang meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di Jagir Wonokromo. (112) - Image

BPBD Surabaya evakuasi pengendara motor perempuan yang meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di Jagir Wonokromo. (112)

JawaPos.com - Seorang pengendara perempuan asal Pasuruan berinisial MISN, 21, dilaporkan meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan truk, di Jagir Wonokromo Surabaya, Kamis (15/10/2026). 

Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda Novianti menjelaskan insiden itu terjadi sekitar pukul 12.35 WIB. 

"Petugas BPBD Posko Jemursari dan PMI tiba di lokasi untuk korban masih tergelatak di tengah jalan. Korban mengalami luka pada kepala," kata Linda. 

Setibanya di lokasi petugas melakukan pengecekan terhadap korban dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi. 

"Korban langsunh dievakuasi meluncur ke kamar jenazah rumah sakit Bhayangkara oleh PMI," jelasnya. 


Kasus ini pun ditangani oleh pihak kepolisian. Barang bukti diamankan di Polsek Wonokromo. 

"Sementara pengemudi truk dinyatakan selamat," jelasnya. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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