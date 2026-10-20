Ditinggal Penghuni, Rumah di Kutisari Surabaya Ludes Dilahap Jago Merah

Insiden kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah Jalan Kutisari IV nomor 46 Surabaya, Selasa (20/10/2026) pukul 15.12 WIB. (112)
JawaPos.com - Insiden kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah Jalan Kutisari IV nomor 46 Surabaya, Selasa (20/10/2026) pukul 15.12 WIB.
Rumah milik Eddy Sasongko itu dengan lias 10 meter x 30 meter ludes terbakar saat penghuni tidak ada rumah.
Kabid DPKP Kota Surabaya Rokhim menjelaskan setelah mendapat laporan itu, petugas dari Unit Tempur Pos Rayon 3 Rungkut tiba di lokasi pukul 15.18 WIB langsung melakuman pemadaman.
"Total sepuluh unit pemadam yang dikerahkan untuk memadamkan api," kata Rokhim.
Dia menjelaskan bahwa rumah yang terbakar itu dijadikan tempat usaha bengkel motor. Kejadian itu mengakibatkan dua motor hangus terbakar.
"Pada saat terjadi kebakaran kondisi dalam keadaan kosong dan terkunci tidak ada kegiatan," katanya.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api pokok padam pukul 15.28WIB. Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif 16.20 WIB.
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Jawa Pos
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