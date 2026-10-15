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Dadang Kurnia
Jumat, 16 Oktober 2026 | 01.01 WIB

Berburu Tas, Jajanan Unik, hingga Kuliner, Ribuan Pengunjung Padati PRJ Surabaya 2026

Pengunjung memadati area Pekan Raya Jatim (PRJ) yang digelar di halaman Grand City Mall Surabaya, Kamis (15/10). (Dadang Kurnia/ JawaPos.com) - Image

Pengunjung memadati area Pekan Raya Jatim (PRJ) yang digelar di halaman Grand City Mall Surabaya, Kamis (15/10). (Dadang Kurnia/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Terik matahari yang seolah membakar seluruh penjuru Surabaya tak menyurutkan niat ribuan warga untuk berbondong-bondong datang ke Pekan Raya Jatim (PRJ) yang digelar di halaman Grand City Mall Surabaya, Kamis (15/10).

Bahkan, jauh sebelum gerbang resmi dibuka pada pukul 14.00 WIB, barisan pengunjung sudah tampak mengular di depan loket pembelian tiket.

Antusiasme tinggi ini menjadi potret nyata bagaimana demam pameran akbar tahunan tersebut merajai linimasa media sosial dan menarik perhatian khalayak luas.

Euforia inilah yang membuat Mirna, 34, pengunjung asal Malang, penasaran untuk datang langsung bersama adik ipar dan saudaranya. Mirna bahkan rela bermalam di Kota Pahlawan, demi bisa berkunjung ke pameran yang dilangsungkan mulai 8-18 Oktober 2026 tersebut.

Mirna sengaja memilih datang di hari kerja dengan harapan suasananya tidak terlalu padat. Meskipun pada kenyataannya, ia tetap harus rela berdesak-desakan dengan pengunjung lainnya, saat berburu produk incaran.

"Penasaran aja, soalnya rame FYP di TikTok. Pilih weekday pikir saya tidak ramai, ternyata ya tetap ramai juga tapi tidak antri banget. Beli tiketnya gampang, masuknya juga masih lancar," ujar Mirna kepada JawaPos.com.

Meski mengaku tidak terlalu memusingkan promo atau membandingkan harga secara online, Mirna tetap menikmati momen jalan-jalannya dengan saudara-saudaranya. Di sisi lain, ia tetap berbelanja jajanan dengan batasan tertentu.

"Asal nggak kalap. Kalau liat semua ya mau, ini itu banyak. Tapi saya ngincer tas jajannya juga, bagus dan unik-unik," tambahnya.

Hal senada juga dirasakan oleh Nur Ika, 31, pengunjung asal Banyuwangi yang kini menetap di Surabaya. Baginya, PRJ adalah surga untuk berburu camilan yang bisa dibagikan ke kampung halaman.

Editor: Estu Suryowati
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