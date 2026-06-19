Motor Listrik hingga Modifikasi Unik, Ini Daya Tarik Booth Honda di PRJ 2026

Motor modifikasi Honda yang menarik perhatian di JFK 2026. (Wahana)
JawaPos.com - Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 kembali menjadi salah satu destinasi favorit pecinta otomotif. Selain menghadirkan beragam produk terbaru, pameran yang berlangsung hingga 12 Juli 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, juga menjadi ajang untuk melihat perkembangan tren kendaraan roda dua, mulai dari motor listrik, skutik premium, hingga dunia modifikasi yang semakin berkembang di Indonesia.
Tidak hanya identik dengan hiburan dan kuliner, Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali menghadirkan beragam inovasi dari industri otomotif.
Salah satu yang menarik perhatian pengunjung datang dari booth Honda yang tampil dengan konsep berbeda melalui sembilan zona tematik yang menggambarkan beragam karakter dan kebutuhan pengendara masa kini.
Konsep tersebut menghadirkan area Prestige, Big Scooter, Fashion, Urban, Racing, EV, Lifestyle, Xplorer, dan Modif Corner. Masing-masing zona dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih dekat dengan gaya hidup dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin beragam.
Salah satu area yang paling banyak menarik perhatian adalah zona EV (Electric Vehicle). Area ini menampilkan jajaran motor listrik Honda sekaligus memberikan edukasi mengenai teknologi kendaraan listrik dan sistem pengisian daya yang kini semakin dikenal masyarakat.
Kehadiran zona ini menunjukkan bahwa elektrifikasi roda dua mulai menjadi bagian penting dalam perkembangan industri otomotif nasional.
Selain kendaraan listrik, area Modif Corner juga menjadi magnet tersendiri. Berbagai motor hasil modifikasi ditampilkan untuk menunjukkan kreativitas para modifikator Tanah Air.
Salah satu yang mencuri perhatian adalah Honda Stylo 160 hasil program Honda Dream Ride Project (HDRP), serta modifikasi Honda PCX160, ADV160, dan Vario 125 yang tampil dengan konsep berbeda.
Bagi pengunjung yang menyukai aktivitas touring dan petualangan, zona Xplorer menawarkan nuansa adventure dengan deretan sepeda motor yang dirancang untuk menjelajah berbagai kondisi jalan.
Sementara itu, zona Big Scooter dan Urban menghadirkan pilihan skutik premium yang semakin diminati masyarakat perkotaan berkat kombinasi desain modern dan fitur pendukung mobilitas harian.
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