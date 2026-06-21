Diskon Motor Listrik di PRJ 2026 Bikin Kaget, Ada yang Turun hingga 50 Persen

JawaPos.com - Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali menjadi magnet bagi pecinta kendaraan listrik. Tidak hanya menghadirkan beragam model terbaru, sejumlah merek motor listrik juga menawarkan promo menggiurkan berupa diskon hingga puluhan juta rupiah, cashback, cicilan 0 persen, hingga hadiah langsung.

Bagi masyarakat yang berencana beralih ke kendaraan ramah lingkungan, PRJ 2026 menjadi waktu yang tepat untuk berburu motor listrik dengan harga lebih terjangkau.

Daftar Motor Listrik yang Dijual di PRJ 2026 Tahun ini, Jakarta Fair menghadirkan berbagai merek motor listrik yang cukup dikenal di pasar Indonesia. Pengunjung dapat melihat langsung produk, melakukan test ride, hingga mendapatkan penawaran khusus yang hanya berlaku selama pameran berlangsung.

1 Alva

Merek ini merupakan salah satui pelopor motor listrik lokal besutan PTIlectra Motor Group. Hadir selama gelaran PRJ 2026 Alva membawa produk unggulannya diantaranya Alva One, Cervo dan Alva N3 dengan banderol mulai Rp 16 jutaan.

Pengunjung juga diberikan penawaran menarik yaitu potongan harga hingga Rp5 juta hingga Rp6 juta serta ada voucher PLN.

2. Honda

Selama gelaran PRJ 2026 CUV e: dibanderol Rp60 jutaan lengkap dengan perangkatpengisi daya baterai atau charger. Sedangkan untuk varian CUV e: RoadSynclengkap dengan charger dibanderol Rp65 jutaan.

Selain model CUV e, Honda juga memajang Icon e: yang menyandang predikat sebagai motor listrik paling terjangkau dijajaran produk mereka saat ini yang dibanderol sekitar Rp28 juta.

3. Indomobil eMotor (iMoto)

Jenama ini memboyong beberapa unit motor listriknya seperti Adora, Tyranno, Sprinto dan QT. Motor-motor listrik tersebut mampu menempuh jarak yang diklaim hingga 135 serta menawarkan waktu pengisian baterai berkisar 4-8 jam.

Selama gelaran PRJ berlangsung, iMoto menawarkan berbagai promo seperti DP 0% , cashback hingga Rp 12 juta (menyesuaikan program yang berlaku).