Harga United TX3000 Sudah Tak Normal di PRJ 2026, Simak Spesifikasi Lengkapnya

JawaPos.com - Jakarta Fair Kemayoran (PRJ) 2026 kembali menjadi ajang bagi masyarakat untuk melihat berbagai pilihan kendaraan listrik.

Salah satu yang menarik perhatian adalah United E-Motor TX3000 yang hadir dengan penawaran harga khusus selama pameran berlangsung, sekaligus menawarkan spesifikasi dan fitur yang mendukung mobilitas harian.

United TX3000 Tawarkan Harga Khusus Selama PRJ 2026 PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) menghadirkan sejumlah motor listrik di Jakarta Fair Kemayoran 2026, termasuk United E-Motor TX3000 yang memperoleh potongan harga selama pameran.

Motor listrik ini ditawarkan dengan banderol Rp23.790.000, lebih rendah dibanding harga normal Rp50.900.000 (OTR Jakarta). Program tersebut berlaku selama penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran yang berlangsung hingga 12 Juli 2026.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Andrew Mulyadi, mengatakan pameran tahunan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kendaraan listrik kepada masyarakat yang semakin tertarik beralih ke mobilitas ramah lingkungan.

"Meningkatnya minat terhadap kendaraan listrik mendorong perusahaan menghadirkan produk yang menawarkan kombinasi performa, efisiensi, dan kenyamanan untuk penggunaan sehari-hari," ujarnya Jumat, (26/6)

Performa Motor Listrik 3.000 Watt United TX3000 dibekali motor listrik berdaya 3.000 watt dengan sistem kelistrikan 60 volt. Konfigurasi tersebut memungkinkan motor mencapai kecepatan maksimum hingga 90 km per jam, sehingga dapat digunakan untuk aktivitas harian maupun perjalanan jarak menengah.

Dari sisi sumber tenaga, motor ini menggunakan dua baterai lithium yang diklaim mampu menempuh jarak hingga 120 kilometer dalam sekali pengisian daya, tergantung kondisi jalan dan gaya berkendara.

Untuk proses pengisian daya, pengguna disarankan memiliki kapasitas listrik rumah minimal 1.300 watt.