Perbaiki Kebocoran Pipa PT Petrokimia, Pemkot Surabaya Siapkan Pekerja 24 Jam

Pemkot Surabaya bantu perbaikan pipa milik PT Petrokimia Gresik yang bocor akibat proyek DSDABM. (PT Petrokimia Gresik)
JawaPos.com - PT Petrokimia Gresik bersama Pemkot Surabaya mengintensifkan perbaikan pipa bocor di samping Tol Dupak, Kelurahan Asemrowo dengan menyiapkan dukungan tenaga kerja 24 jam.
Kebocoran pipa milik PT Petrokimia Gresik itu akibat aktivitas penggalian menggunakan alat berat saat pembangunan tampungan air (long storage) oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Selasa (13/10).
Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik, Nuril Huda, mengatakan bahwa sejak kejadian, perusahaan bersama Pemkot Surabaya langsung berkoordinasi untuk memastikan penanganan dan perbaikan jaringan pipa berjalan dengan baik.
Dukungan tenaga kerja selama 24 jam dari DSDABM menjadi bagian dari upaya mempercepat penyelesaian perbaikan hingga tuntas.
“Kami juga terus berkoordinasi dengan DSDABM untuk memastikan proses perbaikan berjalan optimal, dengan dukungan tenaga kerja selama 24 jam hingga pekerjaan selesai,” ujar Nuril, Rabu (14/10/2026).
Sebagai langkah awal penanganan, Petrokimia Gresik menghentikan operasional pompa pada jaringan yang terdampak mulai Selasa (13/10) pukul 12.30 WIB.
Langkah tersebut berhasil menghentikan aliran air pada titik kebocoran sehingga pemeriksaan dan perbaikan jaringan dapat dilakukan lebih lanjut.
Meski aliran air pada titik kebocoran telah berhasil dihentikan, pemeriksaan dan perbaikan tetap diperlukan untuk memastikan kondisi jaringan sebelum kembali dioperasikan.
Nuril memastikan bahwa kejadian tersebut tidak mengganggu kegiatan operasional Petrokimia Gresik.
Perusahaan telah melakukan langkah mitigasi dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga kelancaran operasional selama proses perbaikan berlangsung.
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