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Ardini Pramitha
Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.43 WIB

Polisi Grebek Kampung Narkoba di Jalan Kunti Surabaya 

Petugas gabungan yang terdiri dari Polda Jawa Timur, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polrestabes Surabaya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Timur dan Surabaya menggerebek kampung narkoba di Jalan Kunti, Rabu (14/10/2026).&nbsp;(Ardini Pramitha/JawaPos.com). - Image

Petugas gabungan yang terdiri dari Polda Jawa Timur, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polrestabes Surabaya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Timur dan Surabaya menggerebek kampung narkoba di Jalan Kunti, Rabu (14/10/2026).&nbsp;(Ardini Pramitha/JawaPos.com).

JawaPos.com - Petugas gabungan yang terdiri dari Polda Jawa Timur, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polrestabes Surabaya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Timur dan Surabaya menggerebek kampung narkoba di Jalan Kunti, Rabu (14/10/2026). 

Pantauan JawaPos.com, sekitar pukul 12.51 pos polisi telah dirikan di lokasi. Para terduga pelaku telah diamankan dengan kedua tangan terborgol. Mereka juga mengikuti tes urine dadakan yang digelar di lokasi kejadian. 

Sejumlah aparat gabungan terlihat masih menyisir satu persatu rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti. 

Sejumlah ruas jalan terlihat disterilisasi anggota, selama penyelidikan perkara tersebut. Hingga kini proses pemeriksaan masih terus berlangsung.

Editor: Kuswandi
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