Buron Pembunuhan Putat Jaya Ditangkap di Malaysia, Kini Diperiksa Intensif di Surabaya

JawaPos.com - Tersangka pembunuhan Suharti Ningsih (51) yang bernama Mochamad Khoirul Anam diamankan oleh petugas gabungan. Anam masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama beberapa bulan. Anam diduga tega membunuh korban yang berasal dari Kabupaten Jombang tersebut pada 25 Juni lalu.

Jenazah perempuan paruh baya itu ditemukan bersimbah darah di dalam kamar kontrakannya, Jalan Putat Jaya Gang Lebar A, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, oleh tetangganya dan kerabat pemilik kontrakan. Hasil identifikasi Tim Inafis Polrestabes Surabaya, didapati ada luka tusukan di tubuh korban.

Kabar penangkapan pelaku dibenarkan oleh Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP David Manurung. “Pelaku sudah ditangkap atas kerjasama dengan Divhubinter Polri bersama kepolisian Malaysia,” ujar AKBP David Manurung, dihubungi lewat aplikasi pesan singkat Selasa (13/10).

Dia mengungkapkan,saat ini pelaku sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut, oleh anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya. “Informasi lengkap mengenai perkembangan kasus tersebut akan disampaikan lebih lanjut.Kami mohon waktu. Untuk update lengkapnya akan diinformasikan lebih lanjut,” tandas AKBP David.

Penangkapan Mochamad Khoirul Anam inisial MKA terungkap dalam sebuah video berdurasi pendek yang diunggah oleh Divhubinterpolri, di akun media sosial resmi divhubinterpolriofficial, Minggu (11/10).

Pada video berdurasi 58 detik itu, juga disertai keterangan terkait pemulangan pelaku, yang berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

“NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri eksekusi pemulangan DPO kasus pembunuhan berinisial MKA dari Malaysia pada Minggu (11/10). Tersangka langsung diserahkan kepada Satreskrim Polrestabes Surabaya setibanya di Jakarta guna penyidikan lebih lanjut,” tulis postingan tersebut.

Pelaku tampak seorang pria berkacamata, memakai masker hitam, dan mengenakan pakaian koko/baju abu-abu yang dikawal oleh pihak kepolisian. Terlihat sejumlah petugas kepolisian gabungan, terdiri dari Divhubinter Polri dan Reserse Polrestabes Surabaya serta petugas imigrasi, mengawal ketat pelaku.