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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 14 Oktober 2026 | 14.42 WIB

Toni Firmansyah Bongkar Persiapan Persebaya Surabaya! PSS Sleman Jadi Target Baru Bernardo Tavares

Gelandang Persebaya Surabaya, Toni Firmansyah, mengungkapkan kondisi tim dan materi latihan yang disiapkan Bernardo Tavares menjelang pertandingan menghadapi PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Persebaya) - Image

Gelandang Persebaya Surabaya, Toni Firmansyah, mengungkapkan kondisi tim dan materi latihan yang disiapkan Bernardo Tavares menjelang pertandingan menghadapi PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya langsung mengalihkan fokus menuju pertandingan melawan PSS Sleman setelah mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 1-0 pada Jumat (9/10/2026).

Gelandang muda Toni Firmansyah mengungkapkan persiapan Green Force mulai dimatangkan melalui latihan teknik dan fisik di Lapangan C Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (13/10/2026), demi menjaga momentum kemenangan.

Skuad asuhan Bernardo Tavares kembali berkumpul setelah mendapatkan kesempatan beristirahat seusai pertandingan tandang di Lampung.

Kemenangan sebelumnya menjadi suntikan kepercayaan diri, tetapi seluruh pemain diminta segera mengalihkan perhatian menuju tantangan berikutnya.

Pertandingan melawan PSS Sleman dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026).

Laga kandang tersebut menjadi kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk melanjutkan tren positif sekaligus mempersembahkan kemenangan di hadapan Bonek dan Bonita.

Apa yang Diungkap Toni Firmansyah soal Kondisi Persebaya Surabaya?

Toni Firmansyah memastikan kondisi pemain Persebaya Surabaya cukup baik setelah menjalani pertandingan tandang dan mendapatkan waktu pemulihan.

Gelandang berusia 21 tahun asal Benowo itu melihat rekan-rekannya kembali mengikuti latihan dengan antusiasme tinggi.

“Alhamdulillah, setelah mendapatkan jatah libur selama dua hari, kondisi seluruh pemain cukup baik. Kami kembali berlatih dengan penuh semangat dan kerja keras,” kata Toni seusai menjalani sesi latihan.

Editor: Banu Adikara
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