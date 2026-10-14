Polisi Dirikan Pos Permanen di Jalan Kunti Surabaya untuk Awasi Peredaran Narkoba

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
Wacana itu muncul pascapenggerebekan Jalan Kunti, Rabu (14/10/2026) dan mengamankan sejumlah orang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba.
Perlu diketahui, penggerebakan ini bukan kali pertama, melainkan sering dilakukan. Namun, perederan narkoba di kampung tersebut masih terus berputar.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pendirian pos permanen itu akan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya.
“Permanen. Ya, permanen tentunya kita akan dirikan pos tetap. Tentu kami akan berkoordinasi juga dengan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi maupun Pemerintah Kota Surabaya,” ujar Jules saat konferensi pers di Jalan Kunti.
Menurut Jules, upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan.
Kehadiran aparat dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan juga dinilai penting untuk mencegah peredaran narkoba kembali terjadi.
Karena itu, pos pengawasan yang direncanakan tersebut akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepolisian, BNN, TNI, hingga tokoh masyarakat setempat.
“Nantinya secara bersama-sama kami akan berusaha memutus mata rantai peredaran narkoba khususnya yang berada di wilayah ini,” katanya.
Jules menegaskan, operasi di Jalan Kunti bukan merupakan penindakan terakhir. Polda Jatim bersama stakeholder terkait juga akan menyasar lokasi lain yang diduga menjadi jalur peredaran maupun penyalahgunaan narkoba.
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Jawa Pos
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