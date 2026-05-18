Viral Guru Mengaji di Deli Serdang Nekat Bubarkan Transaksi Sabu di Depan Anak-anak, Rumahnya Diteror!

Personel Polsek Pantai Labu laksanakan patroli dan berikan himbauan kamtibmas kepada warga Desa Rantau Panjang, Deli Serdang. (istimewa)

JawaPos.com - Aksi heroik seorang guru mengaji bernama Halimah di Deli Serdang, Sumatera Utara, mendadak viral di media sosial. Dengan berani, ia membubarkan segerombolan pria yang nekat melakukan transaksi narkoba jenis sabu secara terang-terangan di hadapan anak-anak. Namun karena keberaniannya, rumahnya diteror.

Video keberanian Halimah langsung memicu simpati publik setelah diunggah oleh akun Instagram @medankinian. Dalam rekaman tersebut, Halimah tampak mendatangi teras rumah warga yang dijadikan tempat transaksi terlarang itu sembari merekam aksi mereka.

"Maaf ya Bang, kan sudah aku bilang tadi Bang, anak-anak duduk situ, pakailah perasaan kalian, pakai perasaan kalian lho anak-anak ini lho," ujar Halimah dalam video tersebut.

Gertakan tegas dari sang guru mengaji ini akhirnya membuat komplotan pria tersebut ciut dan langsung pergi meninggalkan lokasi.

Rumah Guru Mengaji Diteror Keluarga Pelaku Halimah mengungkapkan bahwa aksi nekatnya ini dipicu oleh rasa geram yang sudah memuncak. Pasalnya, aktivitas peredaran narkoba di wilayah Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, sudah berlangsung menahun tanpa memeduliki lingkungan sekitar.

"Anak-anak (di sini), jadi awak mau ngasih main anak-anak pun bingung mau di mana mainnya, mau di mana-mana ada orang ini," kata Halimah.

Namun, keberanian Halimah harus dibayar mahal. Pasca-viral membubarkan transaksi narkoba, rumahnya justru digeruduk dan diteror oleh pihak keluarga pelaku yang tidak terima. Rumahnya diancam akan dilempari batu, membuat situasi sempat mencekam.

Dalam video, Halimah pun menangis meminta perlindungan kepada pihak berwajib dan kepala negara.