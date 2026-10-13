Kombinasi Suhu Panas 37 Derajat dan Angin Kencang 35 Kilometer per Jam Kepung Jatim

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda merilis peringatan dini terkait kombinasi suhu udara menyengat hingga hembusan angin kencang yang berpotensi melanda sejumlah daerah di Jatim, Selasa (13/10).

Gelombang panas terik pada siang hari ini menjadi fokus utama kewaspadaan bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Suhu udara maksimum di Jawa Timur diprakirakan menyentuh level 37 derajat Celsius.

Dua daerah yang tercatat paling panas pada hari ini adalah Nganjuk dengan tingkat kelembapan terendah 31 persen dan Kota Mojokerto dengan kelembapan udara terendah 26 persen.

Selain itu, hawa panas menyengat di angka 36 derajat Celsius juga merata di sejumlah daerah seperti Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Madiun, Lamongan, dan Ngawi. Untuk Surabaya dan Sidoarjo turut merasakan terik matahari dengan suhu maksimum mencapai 35 derajat Celsius.

Selain suhu panas yang membakar, ancaman angin kencang turut menyertai dinamika cuaca di Jatim hari ini. BMKG mencatat kecepatan angin di beberapa daerah melonjak signifikan melampaui 30 kilometer per jam.

Daerah dengan hembusan angin paling kencang diprakirakan melanda Ponorogo dengan kecepatan angin mencapai 35,1 kilometer per jam yang bertiup dari arah tenggara.