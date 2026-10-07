Jatim Waspada Angin Kencang, di Kota Kediri Bisa Capai 36 Kilometer per Jam

Ilustrasi angin kencang. (Pexels/Atlantic Ambience)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda kembali mengeluarkan prakiraan cuaca Jawa Timur yang berlaku Rabu (7/10).
Fokus utama cuaca adalah ancaman angin kencang yang tersebar di sejumlah daerah Jawa Timur, termasuk Kota Kediri.
Sedikitnya ada sepuluh kabupaten dan kota di Jatim yang diprakirakan bakal diterjang angin dengan kecepatan di atas 30 kilometer per jam.
Berdasarkan data rilis resmi BMKG, Kota Kediri menduduki peringkat teratas sebagai daerah dengan ancaman angin kencang paling ekstrem di Jawa Timur.
Embusan angin di wilayah ini diprakirakan menembus angka 36,2 kilometer per jam yang bergerak dari arah selatan.
Ancaman serupa juga membayangi wilayah tetangganya, yakni Kabupaten Kediri, dengan kecepatan angin menyentuh 34,8 kilometer per jam dari arah selatan.
Selain Kediri, kawasan Pulau Madura juga dikepung pergerakan angin kencang yang rata-rata berhembus dari arah timur.
Di Bangkalan, kecepatan angin diprakirakan mencapai 34 kilometer per jam. Kemudian di Pamekasan ancaman angin diprakirakan mencapai 33,9 kilometer per jam, dan Sumenep 33,2 kilometer per jam.
Ancaman angin kencang turut merambah kawasan metropolitan Surabaya Raya. Di Sidoarjo, kecepatan angin menembus 32,9 kilometer per jam yang berhembus dari arah timur.
Selanjutnya Situbondo dengan kecepatan angin 31,5 kilometer per jam yang berhembus dari arah timur; lalu Surabaya yang diprakirakan diterpa angin dengan kecepatan 31 kilometer per jam dari arah timur.
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