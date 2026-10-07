Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Rabu, 7 Oktober 2026 | 16.01 WIB

Jatim Waspada Angin Kencang, di Kota Kediri Bisa Capai 36 Kilometer per Jam

Ilustrasi angin kencang. (Pexels/Atlantic Ambience) - Image

Ilustrasi angin kencang. (Pexels/Atlantic Ambience)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda kembali mengeluarkan prakiraan cuaca Jawa Timur yang berlaku Rabu (7/10).

Fokus utama cuaca adalah ancaman angin kencang yang tersebar di sejumlah daerah Jawa Timur, termasuk Kota Kediri.

Sedikitnya ada sepuluh kabupaten dan kota di Jatim yang diprakirakan bakal diterjang angin dengan kecepatan di atas 30 kilometer per jam.

Berdasarkan data rilis resmi BMKG, Kota Kediri menduduki peringkat teratas sebagai daerah dengan ancaman angin kencang paling ekstrem di Jawa Timur.

Embusan angin di wilayah ini diprakirakan menembus angka 36,2 kilometer per jam yang bergerak dari arah selatan.

Ancaman serupa juga membayangi wilayah tetangganya, yakni Kabupaten Kediri, dengan kecepatan angin menyentuh 34,8 kilometer per jam dari arah selatan.

Selain Kediri, kawasan Pulau Madura juga dikepung pergerakan angin kencang yang rata-rata berhembus dari arah timur.

Di Bangkalan, kecepatan angin diprakirakan mencapai 34 kilometer per jam. Kemudian di Pamekasan ancaman angin diprakirakan mencapai 33,9 kilometer per jam, dan Sumenep 33,2 kilometer per jam.

Ancaman angin kencang turut merambah kawasan metropolitan Surabaya Raya. Di Sidoarjo, kecepatan angin menembus 32,9 kilometer per jam yang berhembus dari arah timur.

Selanjutnya Situbondo dengan kecepatan angin 31,5 kilometer per jam yang berhembus dari arah timur; lalu Surabaya yang diprakirakan diterpa angin dengan kecepatan 31 kilometer per jam dari arah timur.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cuaca Jatim 1 Oktober 2026: Mayoritas Cerah Sepanjang Hari, Suhu Tembus 36 Derajat - Image
Surabaya Raya

Cuaca Jatim 1 Oktober 2026: Mayoritas Cerah Sepanjang Hari, Suhu Tembus 36 Derajat

Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.42 WIB

BMKG: Cuaca Terik dengan Suhu 36 Derajat Celcius di Jatim Meluas, Angin Kencang Masih Merata - Image
Surabaya Raya

BMKG: Cuaca Terik dengan Suhu 36 Derajat Celcius di Jatim Meluas, Angin Kencang Masih Merata

Rabu, 30 September 2026 | 16.02 WIB

Cuaca Jatim 29 September: Kota Madiun Tembus 36 Derajat, Angin Kencang Terjang Pesisir - Image
Surabaya Raya

Cuaca Jatim 29 September: Kota Madiun Tembus 36 Derajat, Angin Kencang Terjang Pesisir

Selasa, 29 September 2026 | 14.48 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore