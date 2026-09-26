Suhu Jatim Terik 36 Derajat, Angin Kencang hingga 37 Kilometer Per Jam

Ilustrasi panas terik. Suhu paling terik di Jatim hari ini masih di angka 36 derajat celcius, yang diprakirakan memapar Kota Kediri dan Kota Madiun.(Istimewa)
JawaPos.com - Cuaca cerah diprakirakan masih akan mendominasi langit Jawa Timur sejak pagi hingga sore hari, Sabtu (26/9).
Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, hampir seluruh kabupaten/ kota di Jatim bakal merasakan cuaca cerah tanpa tutupan awan mulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB.
Suhu udara di sejumlah daerah juga diprediksi masih seterik hari sebelumnya. Suhu paling terik hari ini masih di angka 36 derajat celcius, yang diprakirakan memapar Kota Kediri dan Kota Madiun.
Suhu panas menyengat mencapai 35 derajat celcius juga membayangi Bojonegoro, Kediri, Kota Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, dan Ponorogo.
Selain paparan suhu terik, embusan angin kencang juga patut diwaspadai masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. BMKG mencatat kecepatan angin tertinggi menembus angka 37,1 kilometer per jam yang berpotensi terjadi di Gresik.
Embusan angin kencang di angka 37 kilometer per jam juga terpantau merata di sejumlah kawasan, meliputi Bangkalan, Bondowoso, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Surabaya, Lamongan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022