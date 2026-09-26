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Sabtu, 26 September 2026 | 15.49 WIB

Suhu Jatim Terik 36 Derajat, Angin Kencang hingga 37 Kilometer Per Jam

Ilustrasi panas terik. Suhu paling terik di Jatim hari ini masih di angka 36 derajat celcius, yang diprakirakan memapar Kota Kediri dan Kota Madiun.(Istimewa) - Image

Ilustrasi panas terik. Suhu paling terik di Jatim hari ini masih di angka 36 derajat celcius, yang diprakirakan memapar Kota Kediri dan Kota Madiun.(Istimewa)

JawaPos.com - Cuaca cerah diprakirakan masih akan mendominasi langit Jawa Timur sejak pagi hingga sore hari, Sabtu (26/9).

Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, hampir seluruh kabupaten/ kota di Jatim bakal merasakan cuaca cerah tanpa tutupan awan mulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Suhu udara di sejumlah daerah juga diprediksi masih seterik hari sebelumnya. Suhu paling terik hari ini masih di angka 36 derajat celcius, yang diprakirakan memapar Kota Kediri dan Kota Madiun.

Suhu panas menyengat mencapai 35 derajat celcius juga membayangi Bojonegoro, Kediri, Kota Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, dan Ponorogo.

Selain paparan suhu terik, embusan angin kencang juga patut diwaspadai masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. BMKG mencatat kecepatan angin tertinggi menembus angka 37,1 kilometer per jam yang berpotensi terjadi di Gresik.

Embusan angin kencang di angka 37 kilometer per jam juga terpantau merata di sejumlah kawasan, meliputi Bangkalan, Bondowoso, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Surabaya, Lamongan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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