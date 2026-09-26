Suhu Jatim Terik 36 Derajat, Angin Kencang hingga 37 Kilometer Per Jam

JawaPos.com - Cuaca cerah diprakirakan masih akan mendominasi langit Jawa Timur sejak pagi hingga sore hari, Sabtu (26/9).

Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, hampir seluruh kabupaten/ kota di Jatim bakal merasakan cuaca cerah tanpa tutupan awan mulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Suhu udara di sejumlah daerah juga diprediksi masih seterik hari sebelumnya. Suhu paling terik hari ini masih di angka 36 derajat celcius, yang diprakirakan memapar Kota Kediri dan Kota Madiun.

Suhu panas menyengat mencapai 35 derajat celcius juga membayangi Bojonegoro, Kediri, Kota Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, dan Ponorogo.

Selain paparan suhu terik, embusan angin kencang juga patut diwaspadai masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. BMKG mencatat kecepatan angin tertinggi menembus angka 37,1 kilometer per jam yang berpotensi terjadi di Gresik.