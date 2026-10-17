Suhu Jatim Masih Membara Tembus 37 Derajat, Ancaman Angin Kencang Mereda

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan, suhu panas masih akan menyelimuti sejumlah kabupaten/ kota di Jatim, Sabtu (17/10).

BMKG mencatat, suhu udara di Jatim hari ini menembus titik tertingginya di angka 37 derajat Celsius yang melanda Kota Mojokerto.

Sementara itu, suhu panas menyengat di angka 36 derajat Celsius juga merata memanggang sejumlah daerah dataran rendah lainnya, meliputi Bojonegoro, Jombang, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Surabaya.

Kabar baiknya, terpaan angin kencang yang di hari sebelumnya mencapai 46 kilometer per jam, hari ini berangsur mereda. BMKG mengungkap, kecepatan angin tertinggi di Jatim berkisar di angka 30 hingga 31 kilometer per jam saja.

Daerah yang mencatatkan hembusan angin paling tinggi di antaranya adalah Nganjuk dengan kecepatan 30,7 kilometer per jam dari arah Tenggara.

Kemudian disusul Ponorogo di angka 29,1 kilometer per jam, serta Kota Probolinggo dan Kabupaten Magetan masing-masing di kisaran 23 dan 24 kilometer per jam. Sementara itu, di Surabaya dan Sidoarjo embusan angin tercatat lebih tenang di bawah 18 kilometer per jam.