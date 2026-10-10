Hiperhu Tak Setuju Izin Diskotek Baru di Surabaya Distop, Usulkan Konsep Las Vegas

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua Hiperhu George Handiwiyanto. (ISTIMEWA/RADAR SURABAYA)
JawaPos.com - Penolakan diskotek baru oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ditentang Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Hiperhu) Kota Surabaya.
Ketua Hiperhu Kota Surabaya George Handiwiyanto mengusulkan zona khusus RHU yang terpisah dari kawasan tempat tinggal warga, selerti Las Vegas di Amerika Serikat.
Itu bila persoalannya adalah dampak sosial akibat lokasi hiburan malam yang dinilai berdekatan dengan permukiman.
"Kalau mau ekstrem dan solutif, siapkan satu kawasan khusus, misalnya sekian ratus hektare yang jauh dari masyarakat, khusus untuk pusat RHU. Konsepnya seperti Las Vegas di Amerika," ujarnya, Sabtu (10/10).
"Ini bukan lokalisasi yang berkesan negatif, melainkan pemusatan area agar pengawasan mudah dan tidak mengganggu masyarakat," lanjutnya.
Menurut George, Pemkot Surabaya seharusnya lebih selektif dalam memberikan izin, bukan melarang total penambahan tempat hiburan.
Penolakan diskotek baru, ujar George, bukan solusi tepat untuk menata industri hiburan malam di Surabaya.
"Jadi, mungkin kata-kata yang tepat adalah lebih selektif dalam memberikan izin untuk meminimalisasi dampak, bukan melarang penambahan. Misalnya, RHU baru diarahkan ke pertokoan besar dengan desain fasad depan yang tidak terlihat norak atau mencolok," jelasnya.
Padahal, kata George, RHU menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya yang cukup besar, yakni Rp 12,77 miliar hingga Oktober 2026.
Baca Juga:Pengawasan Tempat Hiburan Diperketat, Eri Cahyadi Sebut Tidak Ada Tambahan Diskotek di Surabaya
Selain pendapatan daerah, menurutnya, keberadaan tempat hiburan malam juga menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022