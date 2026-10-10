Hiperhu Tak Setuju Izin Diskotek Baru di Surabaya Distop, Usulkan Konsep Las Vegas

JawaPos.com - Penolakan diskotek baru oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ditentang Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Hiperhu) Kota Surabaya.

Ketua Hiperhu Kota Surabaya George Handiwiyanto mengusulkan zona khusus RHU yang terpisah dari kawasan tempat tinggal warga, selerti Las Vegas di Amerika Serikat.

Itu bila persoalannya adalah dampak sosial akibat lokasi hiburan malam yang dinilai berdekatan dengan permukiman.

"Kalau mau ekstrem dan solutif, siapkan satu kawasan khusus, misalnya sekian ratus hektare yang jauh dari masyarakat, khusus untuk pusat RHU. Konsepnya seperti Las Vegas di Amerika," ujarnya, Sabtu (10/10).

"Ini bukan lokalisasi yang berkesan negatif, melainkan pemusatan area agar pengawasan mudah dan tidak mengganggu masyarakat," lanjutnya.

Menurut George, Pemkot Surabaya seharusnya lebih selektif dalam memberikan izin, bukan melarang total penambahan tempat hiburan.

Penolakan diskotek baru, ujar George, bukan solusi tepat untuk menata industri hiburan malam di Surabaya.

"Jadi, mungkin kata-kata yang tepat adalah lebih selektif dalam memberikan izin untuk meminimalisasi dampak, bukan melarang penambahan. Misalnya, RHU baru diarahkan ke pertokoan besar dengan desain fasad depan yang tidak terlihat norak atau mencolok," jelasnya.

Padahal, kata George, RHU menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya yang cukup besar, yakni Rp 12,77 miliar hingga Oktober 2026.