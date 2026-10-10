Nostalgia Jersey Persebaya Surabaya 2004, Bonek dan Bonita Bisa Bernostalgia di PRJ 2026

Jersey kolaborasi Antangin x Persebaya terinspirasi dari jersey klasik Green Force edisi 2004 dan diperkenalkan dalam Pekan Raya Jatim 2026 di Grand City Convex, Surabaya. (Persebaya)

JawaPos.com — Jersey klasik Persebaya Surabaya edisi 2004 kembali dihadirkan dalam koleksi spesial yang diperkenalkan di Pekan Raya Jatim (PRJ) 2026, Grand City Convex, Surabaya.

Koleksi bertajuk Official Jersey Antangin x Persebaya tersebut membawa nuansa nostalgia bagi Bonek dan Bonita, sekaligus menjadi cara untuk merayakan perjalanan Green Force melalui merchandise yang terinspirasi dari salah satu era klub.

Pekan Raya Jatim berlangsung pada 8–18 Oktober 2026 dengan menghadirkan beragam produk dan aktivitas bagi pengunjung.

Selain jersey kolaborasi, suporter juga bisa menemukan berbagai merchandise bertema Persebaya Surabaya serta berkesempatan bertemu langsung dengan sejumlah pemain selama pameran berlangsung.

Jersey yang terinspirasi dari edisi 2004 menjadi daya tarik tersendiri karena menghubungkan identitas klub masa lalu dengan kehidupan suporter saat ini.

Bagi Bonek dan Bonita, merchandise semacam ini tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga dapat menjadi pengingat atas perjalanan panjang dan kenangan bersama tim kebanggaan Kota Pahlawan.

Brand Team Antangin, Savira Ayudia, menjelaskan koleksi tersebut dirancang untuk mendekatkan kolaborasi dengan Persebaya Surabaya kepada para pendukungnya melalui pengalaman yang bisa dinikmati secara langsung.