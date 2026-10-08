Belajar dari Ledakan San Antonio Pakuwon City, Berikut Tanda Kebocoran LPG yang Perlu Kamu Tahu

JawaPos.com - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya menghimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan apabila mencium bau khas gas LPG di sekitar ruangan.

Himbauan itu disampaikan pascaledakan di rumah makan Nasi Tempong Sri Dewi San Antonio, Pakuwon City, Kecamatan Mulyorejo, Selasa (6/10/2026).

Kejadian itu mengakibatkan 5 orang dilarikan rumah sakit. 42 ruko, 16 unit rumah hunian, 8 kendaraan mengalami kerusakan.

“Kebocoran gas seringkali tidak mengeluarkan suara, melainkan hanya menyebarkan bau yang khas,” ujar Kepala DPKP Kota Surabaya Laksita Rini Sevriani, Kamis (8/10/2026).

Rini menyampaikan, ketika merasakan bau gas menyengat, segera mematikan kompor dan mencopot regulatornya. “Jika memungkinkan, segera bawa tabung gas ke luar ruangan terbuka agar gas tidak mengendap di dalam rumah," paparnya.

Menurutnya, sifat gas LPG lebih berat daripada udara, sehingga ketika terjadi kebocoran, gas cenderung turun dan menumpuk di area rendah atau dekat lantai. “Jika ruangan tertutup dan minim ventilasi, akumulasi gas tersebut sangat berbahaya karena dapat memicu ledakan saat tersulut api,” terangnya.

Pihaknya membagikan beberapa panduan penting, saat menghadapi kebocoran gas LPG. Pertama, hindari pemicu api dan listrik. “Begitu mencium bau gas, jangan sesekali menyalakan kompor, mengoperasikan saklar listrik atau merokok di sekitar lokasi,” ucapnya.