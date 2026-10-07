3 Korban Ledakan di San Antonio Surabaya Luka Bakar 25 Persen

JawaPos.com - Tiga karyawan rumah makan Nasi Tempong Sri Dewi Komplek San Antonio, Pakuwon City yang menjadi korban ledakan alami luka bakar 20-25 persen. Kini, ketiga dirawat intensif di RSU dr Soetomo.

Direktur RSUD Dr Soetomo Prof Dr Cita Rosita Sigit Prakoeswa menjelaskan, ketiganya dirujuk ke rumah sakit terbesar di Indonesia timur itu secara berurutan. Mereka terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki.

“Pasien perempuan diterima di IGD RSUD Dr. Soetomo sekitar pukul 10.00 WIB, sedangkan 2 pasien laki-laki diterima sekitar pukul 11.45 WIB,” terang Cita, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10).

Saat tiba di RSU dr Soetomo, ketiganya tampak mengalami luka bakar yang tersebar di area wajah, kepala, leher/dada dan anggota gerak lainnya.

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Kemudian, tim medis mencurigai adanya inhalasi atau blast Injury yang merupakan gangguan saluran pernapasan, akibat menghirup asap panas/gas beracun atau cedera karena efek ledakan.

“Ketiga pasien telah menjalani tindakan operasi pada Selasa (6/10). Setelah menjalani tindakan operasi, ketiga pasien saat ini mendapatkan perawatan dan pemantauan di Ruang Observasi Intensif (ROI) pascaoperasi RSU dr Soetomo,” urai Cita.

Perawatan di ROI dilakukan guna memastikan kondisi ketiga pasien dapat dipantau secara intensif setelah tindakan operasi, termasuk perkembangan kondisi luka bakar, fungsi pernapasan, serta kondisi umum pasien.

“Secara keseluruhan, ketiga pasien sedang dalam penanganan intensif oleh tim medis. RSU dr Soetomo memastikan ketiga pasien mendapatkan penanganan sesuai kondisi medis dan kebutuhan masing-masing,” tegasnya.

Pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi pasien serta menentukan langkah penanganan selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi klinis.

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