2 Korban Ledakan San Antonio Masuk ICU RS Haji Pasca Operasi, Alami Luka Bakar di Area Vital

Polda Jatim menyita tabung gas elpiji 50 kilogram dan satu kompor satu tungku sebagai barang bukti insiden ledakan rumah makan Tempong Sri Dewi San Antonio, Selasa (6/10) siang. (Ardini Pramitha/JawaPos.com )
JawaPos.com - Dua korban ledakan rumah makan Nasi Tempong Sri Dewi di San Antonio, Pakuwon City Surabaya dirawat di ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji pascajalani operasi, Selasa (6/10).
Perlu diketahui, insiden ledakan itu mengakibatkan lima karyawan mengalami luka bakar. Tiga dirujuk ke RSU dr Soetomo, sedangkan dua lainya dirujuk ke RSUD Haji.
Humas RSUD Haji Masrur menjelaskan dua korban yang dirujuk ke rumah sakitnya itu masing-masing mengalami luka bakar 16 persen dan 31 persen.
Luka bakar itu mengenai area vital korban, yaitu wajah dan leher. Setelah dilakukan observasi, tim langsung melakukan operasi untuk menangani luka bakar korban.
"Setelah operasi, kedua korban ditempatkan di ruang ICU untuk mendapatkan perawatan intensif," kata Masrur, Rabu (7/10).
Masrur mengatakan alasan kedua korban di tempatkan di ICU supaya dapat penanganan lebih cepat jika kondisinya tidak stabil.
"Saat ini kondisinya stabil. tapi perlu observasi, pengawasan di pengawasan di ICU," jelasnya.
Selain mengalami luka bakar, kedua korban ternyata juga mengalami gangguan trauma inhalasi yakni cedera pada saluran pernapasan dan/atau paru-paru akibat menghirup gas beracun, atau bahan kimia.
Diberitakan sebelumnya, insiden ledakan itu terjadi pada Selasa (6/10), sekitar jam 07.00 WIB. Saat itu koki dari sedang memasak, lalu sempat mencium bau gas.
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