Manajemen Nasi Tempong Sri Dewi Sampaikan Permintaan Maaf Usai Ledakan di San Antonio

JawaPos.com - Manajemen Rumah Makan Nasi Tempong Sri Dewi, mengucapkan permohonan maaf pascainsiden ledakan, di San Antonio, Pakuwon City, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya.

Ucapan tersebut diunggah melalui akun media sosial resmi @ntsridewi, Selasa malam (6/10).

Postingan itu bertuliskan bahwa segenap manajemen dan keluarga besar Tempong Sri Dewi ingin menyampaikan permintaan maaf dari lubuk hati yang paling dalam, atas segala dampak dan kesulitan yang timbul akibat kejadian hari ini di area outlet Tempong Sri Dewi San Antonio - Pakuwon City.

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“Kami ingin menyampaikan rasa prihatin, simpati yang tulus dan sedalam-dalamnya, atas peristiwa yang terjadi, serta dampaknya terhadap warga dan lingkungan di sekitar outlet kami,” tulisnya.

Manajemen juga mendoakan serta memberikan perhatian, yang ditujukan kepada seluruh pihak yang terdampak.

“Kami memahami bahwa kejadian ini telah menimbulkan kekhawatiran, kerugian, serta ketidaknyamanan bagi banyak pihak, khususnya para tetangga dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi,” ucapnya

Saat ini manajemen sedang berusaha menghubungi semua pihak terlibat, serta mengupayakan penyelesaian masalah dari kejadian hari ini.

“Kami juga berharap kondisi di sekitar lokasi dapat segera kembali aman, tenang, dan pulih seperti sedia kala. Hormat kami, Tempong Sri Dewi,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (6/10/2026), sekitar jam 07.00 WIB.