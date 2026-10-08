Asosiasi Vape Jatim Tegaskan Komitmen Lawan Narkoba dan Produk Ilegal

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (DPW APVI) Jawa Timur menegaskan komitmennya lawan Narkoba dan produk ilegal.

Asosiasi ini ingin membersihkan ekosistem industri rokok elektronik dari praktik menyimpang. Salah satu fokus utamanya adalah mencegah penyalahgunaan vape sebagai medium peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang.

Ketua DPW APVI Jawa Timur, Sandee Surya mengatakan, mayoritas anggota APVI di Jatim adalah pelaku UMKM, mulai dari produsen, distributor, hingga pemilik toko, yang wajib menjalankan usahanya secara beretika.

Maka organisasi menolak keras segala bentuk peredaran produk ilegal tanpa pita cukai, apalagi penyalahgunaan vape untuk narkotika dan psikotropika.

"Kami ingin DPW APVI Jawa Timur menjadi bagian dari upaya membangun industri yang semakin bertanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku," tegas Sandee, Kamis (8/10).

Sebagai pedoman operasional bagi seluruh anggotanya, APVI Jatim telah merumuskan empat poin komitmen utama yang wajib dipatuhi.

Pertama, tidak mendukung penjualan produk rokok elektronik ilegal tanpa pita cukai dan berkomitmen penuh mencegah penyalahgunaan produk untuk narkotika, psikotropika, maupun obat-obatan terlarang.

Komitmen selanjutnya adalah tidak menjual, memberikan, maupun memfasilitasi penggunaan produk rokok elektronik kepada individu di bawah usia 21 tahun.

Kemudian, tidak melakukan promosi, pemasaran, maupun komunikasi komersial yang melibatkan atau menyasar individu berusia di bawah 21 tahun.