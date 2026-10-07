Polrestabes Surabaya Tunggu Hasil Pemeriksaan Tim Labfor Soal Insiden Ledakan di San Antonio

Bangunan rusak akibat ledakan rumah makan tempong Sri Dewi di San Antonio Surabaya bertambah menjadi total 58. Rinciannya, 42 ruko dan 16 rumah warga. (Ardini Pramitha/JawaPos.com).
Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP David Manurung mengatakan, penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui penyebab pasti ledakan tersebut.
"Saat ini untuk proses masih dalam tahap penyelidikan. Untuk Labfor masih menunggu hasilnya," kata David, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) nantinya akan menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap penyebab insiden.
“Perkembangan terbaru terkait hasil penyelidikan setelah pemeriksaan dan analisis Labfor selesai dilakukan, nantinya akan kami sampaikan,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, insiden ledakan itu terjadi pada Selasa (6/10), sekitar jam 07.00 WIB. Saat itu koki dari sedang memasak, lalu sempat mencium bau gas.
“Dalam sekejap terjadi ledakan dan saat ini dilakukan Olah TKP. Tim Jibom juga sudah di lokasi,” ungkap Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan.
Orang nomor satu di jajaran kepolisian Kota Pahlawan itu menambahkan, dugaan kebocoran gas juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada.
Jajaran kepolisian melakukan olah TKP di lokasi beserta pemasangan garis polisi, guna mengamankan area sekitar.
Sebanyak 58 bangunan dilaporkan rusak.Rinciannya ruko 42 unit terdiri dari 10 ruko rusak ringan, 28 ruko rusak sedang, dan 4 ruko mengalami rusak berat.
Kemudian 16 unit rumah hunian 16 unit meliputi rusak ringan 13 unit, rusak sedang 2 unit, serta rusak berat 1 unit.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022