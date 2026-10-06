Elpiji Bocor Picu Ledakan di San Antonio Surabaya, 5 Orang Luka, 41 Ruko Rusak

Ledakan terjadi di rumah makan Nasi Tempong Sri Dewi, kawasan San Antonio, Jalan Kalisari Utara I Nomor 62, Surabaya, Selasa (6/10). Insiden tersebut diduga dipicu kebocoran gas elpiji. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com – Ledakan terjadi di rumah makan Nasi Tempong Sri Dewi, kawasan San Antonio, Jalan Kalisari Utara I Nomor 62, Surabaya, Selasa (6/10) pagi. Insiden tersebut diduga dipicu kebocoran gas elpiji.
Dahsyatnya ledakan tersebut mengakibatkan sedikitnya 41 ruko di sekitarnya lokasi kejadian ikut rusak, juga dilaporkan ada lima orang mengalami luka-luka.
Pantauan JawaPos.com di lokasi, ledakan berdampak pada ruko-ruko di samping dan depan restoran.
Kaca jendela pecah, kanopi roboh, dan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi turut terdampak.
Baca Juga:Bermodal Isyarat "Sst", Komplotan Curanmor Lintas Wilayah Dibongkar Kapolrestabes Surabaya
Rumah makan tersebut memang berada di deretan ruko yang saling bersebelahan dan berhadapan.
Tim Gegana Polda Jawa Timur juga turun ke lokasi. Petugas memeriksa satu per satu ruangan di dalam restoran untuk mencari penyebab kejadian sekaligus memastikan tidak ada potensi ledakan susulan.
Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan menjelaskan, ledakan dilaporkan terjadi sekitar pukul 07.00 WIB saat seorang koki sedang memasak.
Sebelum ledakan, tercium bau gas yang cukup menyengat. “Tak lama kemudian, dalam sekejap terjadi semacam ledakan,” kata Luthfie saat ditemui di lokasi.
Setelah kejadian, tim Gegana Polda Jatim diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan adanya kandungan bahan peledak.
“Kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras akibat kebocoran gas tersebut,” ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022