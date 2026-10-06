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Ardini Pramitha
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.49 WIB

Elpiji Bocor Picu Ledakan di San Antonio Surabaya, 5 Orang Luka, 41 Ruko Rusak

Ledakan terjadi di rumah makan Nasi Tempong Sri Dewi, kawasan San Antonio, Jalan Kalisari Utara I Nomor 62, Surabaya, Selasa (6/10). Insiden tersebut diduga dipicu kebocoran gas elpiji. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Ledakan terjadi di rumah makan Nasi Tempong Sri Dewi, kawasan San Antonio, Jalan Kalisari Utara I Nomor 62, Surabaya, Selasa (6/10). Insiden tersebut diduga dipicu kebocoran gas elpiji. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com – Ledakan terjadi di rumah makan Nasi Tempong Sri Dewi, kawasan San Antonio, Jalan Kalisari Utara I Nomor 62, Surabaya, Selasa (6/10) pagi. Insiden tersebut diduga dipicu kebocoran gas elpiji.

Dahsyatnya ledakan tersebut mengakibatkan sedikitnya 41 ruko di sekitarnya lokasi kejadian ikut rusak, juga dilaporkan ada lima orang mengalami luka-luka.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, ledakan berdampak pada ruko-ruko di samping dan depan restoran. 

Kaca jendela pecah, kanopi roboh, dan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi turut terdampak.

Rumah makan tersebut memang berada di deretan ruko yang saling bersebelahan dan berhadapan.

Tim Gegana Polda Jawa Timur juga turun ke lokasi. Petugas memeriksa satu per satu ruangan di dalam restoran untuk mencari penyebab kejadian sekaligus memastikan tidak ada potensi ledakan susulan.

Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan menjelaskan, ledakan dilaporkan terjadi sekitar pukul 07.00 WIB saat seorang koki sedang memasak.

Sebelum ledakan, tercium bau gas yang cukup menyengat. “Tak lama kemudian, dalam sekejap terjadi semacam ledakan,” kata Luthfie saat ditemui di lokasi.

Setelah kejadian, tim Gegana Polda Jatim diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan adanya kandungan bahan peledak.

“Kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras akibat kebocoran gas tersebut,” ujarnya.

Editor: Bayu Putra
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