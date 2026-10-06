Ledakan Rumah Makan Tempong San Antonio Surabaya Dipastikan Bukan Bom

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. (JawaPos.com)
JawaPos.com - Insiden ledakan yang terjadi di Rumah Makan Tempong Sri Dewi, kawasan San Antonio, Surabaya, dipastikan bukan disebabkan oleh bahan peledak atau bom. Melainkan dipicu kebocoran pada pipa gas eliji 50 kg.
Tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur menyebut ledakan tersebut lebih mengarah pada fenomena BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), yakni ledakan akibat tekanan gas yang terkumpul dan kemudian terpicu.
Danden Gegana Satbrimob Polda Jatim Kompol Dyan Vicky Sandi mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara di lokasi kejadian, pihaknya tidak menemukan unsur bahan peledak maupun komponen yang mengarah pada bom.
“Sampai sekarang kami dari hasil penyelidikan, untuk unsur bahan peledak ataupun unsur-unsur yang mengandung dari bom itu tidak kami temukan. Tapi lebih ke arah ini ledakan sebetulnya BLEVE,” kata Sandi ditemui di lokasi, Selasa (6/10).
Menurut dia, fenomena tersebut dapat terjadi ketika gas yang bocor terkumpul dalam suatu ruangan.
Gas yang terakumulasi kemudian mendapatkan pemicu sehingga menimbulkan ledakan dengan tekanan cukup besar.
“Karena ada tekanan gas yang terkumpul dalam satu ruangan, sehingga setelah terpemicu itu akan meledak,” ujarnya.
Tekanan akibat ledakan tersebut terlihat dari kondisi bangunan di sekitar lokasi. Sandi menyebut, terdapat kerusakan pada bagian tembok dan kaca yang menunjukkan adanya tekanan kuat dari dalam ruangan ke arah luar.
“Dari satu ruangan itu kelihatan bagaimana desakannya ke tembok kanan, tembok kiri, dan ke depan itu kaca. Jadi kaca hancur, kemudian temboknya kelihatan lubang, mendesak ke arah luar,” jelasnya.
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