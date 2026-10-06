Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Selasa, 6 Oktober 2026 | 22.57 WIB

Ledakan Rumah Makan Tempong San Antonio Surabaya Dipastikan Bukan Bom

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. (JawaPos.com) - Image

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. (JawaPos.com)

JawaPos.com - Insiden ledakan yang terjadi di Rumah Makan Tempong Sri Dewi, kawasan San Antonio, Surabaya, dipastikan bukan disebabkan oleh bahan peledak atau bom. Melainkan dipicu kebocoran pada pipa gas eliji 50 kg. 

Tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur menyebut ledakan tersebut lebih mengarah pada fenomena BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), yakni ledakan akibat tekanan gas yang terkumpul dan kemudian terpicu.

Danden Gegana Satbrimob Polda Jatim Kompol Dyan Vicky Sandi mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara di lokasi kejadian, pihaknya tidak menemukan unsur bahan peledak maupun komponen yang mengarah pada bom.

“Sampai sekarang kami dari hasil penyelidikan, untuk unsur bahan peledak ataupun unsur-unsur yang mengandung dari bom itu tidak kami temukan. Tapi lebih ke arah ini ledakan sebetulnya BLEVE,” kata  Sandi ditemui di lokasi, Selasa (6/10). 

Menurut dia, fenomena tersebut dapat terjadi ketika gas yang bocor terkumpul dalam suatu ruangan.

Gas yang terakumulasi kemudian mendapatkan pemicu sehingga menimbulkan ledakan dengan tekanan cukup besar.

“Karena ada tekanan gas yang terkumpul dalam satu ruangan, sehingga setelah terpemicu itu akan meledak,” ujarnya.

Tekanan akibat ledakan tersebut terlihat dari kondisi bangunan di sekitar lokasi. Sandi menyebut, terdapat kerusakan pada bagian tembok dan kaca yang menunjukkan adanya tekanan kuat dari dalam ruangan ke arah luar.

“Dari satu ruangan itu kelihatan bagaimana desakannya ke tembok kanan, tembok kiri, dan ke depan itu kaca. Jadi kaca hancur, kemudian temboknya kelihatan lubang, mendesak ke arah luar,” jelasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bangunan Rusak Akibat Ledakan Rumah Makan Nasi Tempong di San Antonio Bertambah jadi 58  - Image
Surabaya Raya

Bangunan Rusak Akibat Ledakan Rumah Makan Nasi Tempong di San Antonio Bertambah jadi 58 

Selasa, 6 Oktober 2026 | 22.35 WIB

Polda Jatim Sita Tabung Elipiji 50 Kg dan Kompor dari Ledakan RM Nasi Tempong di Surabaya  - Image
Surabaya Raya

Polda Jatim Sita Tabung Elipiji 50 Kg dan Kompor dari Ledakan RM Nasi Tempong di Surabaya 

Selasa, 6 Oktober 2026 | 22.32 WIB

Ledakan Rumah Makan Nasi Tempong Rusak Rumah Warga, Korban Selamat: Plafon Langsung Ambruk - Image
Surabaya Raya

Ledakan Rumah Makan Nasi Tempong Rusak Rumah Warga, Korban Selamat: Plafon Langsung Ambruk

Selasa, 6 Oktober 2026 | 21.00 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore