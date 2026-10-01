Cuaca Jatim 1 Oktober 2026: Mayoritas Cerah Sepanjang Hari, Suhu Tembus 36 Derajat

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan cuaca di hampir seluruh wilayah Jawa Timur didominasi cerah sejak pagi hingga sore hari, Kamis (1/9).

Kondisi cuaca cerah tanpa awan ini bakal membuat intensitas sinar matahari terasa lebih terik di siang hari. BMKG mencatat suhu udara tertinggi hari ini masih berada di angka 36 derajat celsius, yang akan melanda Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo.

Daerah lain seperti Kota Madiun, Kota Surabaya, Jombang, dan Mojokerto juga akan merasakan cuaca panas dengan suhu maksimum mencapai 35 derajat celsius.

Tingkat kelembapan di wilayah bersuhu tinggi ini cukup rendah, seperti di Kota Mojokerto yang menyentuh angka 33 persen, membuat udara terasa lebih kering.

Secara umum, arah angin di wilayah Jawa Timur cukup bervariasi, didominasi dari arah Timur, Tenggara, dan Selatan dengan kecepatan yang tergolong normal. Kecepatan angin tertinggi tercatat di Kota Kediri yang mencapai 22,4 kilometer per jam, dan terendah di Kota Batu dengan kecepatan 2,1 kilometer per jam.