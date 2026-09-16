Prakiraan Cuaca: Jakarta Cerah Hari Ini

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta cerah, pada Rabu (16/9).

BMKG melalui laman resmi https://www.bmkg.go.id/ mencatat cuaca cerah terjadi di wilayah Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Berikut prakiraan cuaca masing-masing wilayah, yakni Jakarta Pusat diprakirakan cerah dengan suhu berkisar 28 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 48 hingga 69 persen.

Jakarta Utara diprakirakan cerah dengan suhu berkisar 28 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 58 hingga 69 persen.

Jakarta Barat diprakirakan cerah dengan suhu berkisar 27 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 44 hingga 72 persen.

Kemudian, Jakarta Selatan diprakirakan cerah dengan suhu berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 35 hingga 77 persen.

Jakarta Timur diprakirakan cerah dengan suhu berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar 38 hingga 72 persen.

Sementara itu, Kepulauan Seribu diprakirakan cerah berawan dengan suhu berkisar 28 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 67 hingga 700 persen.