Google DeepMind Rilis WeatherNext 3, Model AI Baru yang Bikin Prakiraan Cuaca Makin Akurat

JawaPos.com - Google DeepMind merilis WeatherNext 3, model cuaca berbasis kecerdasan buatan (AI) terbaru yang dirancang untuk menghasilkan prakiraan lebih detail dan akurat.

Model ini menawarkan peningkatan pada sejumlah parameter cuaca, seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, curah hujan, hingga radiasi matahari.

Seperti dilansir dari Engadget, WeatherNext 3 terutama ditujukan untuk membantu sektor yang membutuhkan informasi cuaca secara presisi.

Salah satunya adalah industri energi terbarukan, yang dapat memanfaatkan data tersebut untuk memperkirakan produksi listrik dari pembangkit tenaga angin maupun surya.

DeepMind menyebut model ini mampu memprediksi kecepatan angin pada ketinggian 100 meter, atau kurang lebih setara dengan ketinggian turbin angin. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan potensi produksi energi angin secara lebih akurat.

Untuk pembangkit listrik tenaga surya, WeatherNext 3 juga menyediakan data dengan resolusi tinggi mengenai tutupan awan dan tingkat radiasi matahari.

Data tersebut dapat membantu operator menentukan dan menyesuaikan operasional pembangkit berdasarkan kondisi cuaca.

Resolusi Prakiraan Naik Signifikan Salah satu peningkatan utama WeatherNext 3 terletak pada resolusi prakiraannya. Model ini mampu menghasilkan prakiraan per jam menggunakan kisi berukuran 5 x 5 kilometer.

Sebagai perbandingan, WeatherNext 2 menggunakan kisi berukuran 25 x 25 kilometer. Artinya, versi terbaru dapat memberikan gambaran kondisi cuaca pada wilayah yang jauh lebih kecil.