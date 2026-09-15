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Selasa, 15 September 2026 | 14.22 WIB

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan

Ilustrasi pengendara sepeda motor berkendara di bawah guyuran hujan. (ANTARA/Andri Saputra) - Image

Ilustrasi pengendara sepeda motor berkendara di bawah guyuran hujan. (ANTARA/Andri Saputra)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Selasa (15/9).

Prakirawan BMKG Ranika dalam informasi prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Selasa pagi, menyampaikan bahwa hujan sedang berpotensi terjadi di Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

"Sementara itu, hujan ringan diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh; Medan, Sumatera Utara; Bandar Lampung, Lampung; dan Pontianak, Kalimantan Barat," kata Ranika.

Kemudian untuk bagian barat Indonesia, BMKG memprakirakan terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bandar Lampung, dan Pontianak, kemudian potensi cuaca berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda.

Berikutnya, terdapat pula potensi udara kabur yang diprakirakan terjadi di Padang, Sumatera Barat; Palembang, Sumatera Selatan; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Adapun potensi asap atau kabut diprakirakan terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Kemudian untuk wilayah timur Indonesia, hujan ringan berpotensi terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat; Ambon, Maluku; Nabire, Papua Tengah; dan Jayawijaya, Papua Pegunungan. Sementara itu, cuaca cerah berawan, berawan, hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Denpasar, Bali; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Makassar, Sulawesi Selatan; Kupang, Nusa Tenggara Timur; Gorontalo.

Cuaca yang sama juga diprakirakan dapat terjadi di Manado, Sulawesi Utara; Ternate, Maluku Utara; Sorong, Papua Barat Daya; Manokwari, Papua Barat; Jayapura, Papua; dan Merauke, Papua Selatan. Kemudian, ada pula udara kabur yang berpotensi terjadi di Palu, Sulawesi Tengah; dan Kendari, Sulawesi Tenggara.

BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memperbarui informasi cuaca terkini melalui situs web resmi BMKG dan media sosial @info.bmkg.

"Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info.bmkg," kata dia.

Editor: Bintang Pradewo
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