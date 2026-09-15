Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan

Ilustrasi pengendara sepeda motor berkendara di bawah guyuran hujan. (ANTARA/Andri Saputra)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Selasa (15/9).
Prakirawan BMKG Ranika dalam informasi prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Selasa pagi, menyampaikan bahwa hujan sedang berpotensi terjadi di Tanjung Selor, Kalimantan Utara.
"Sementara itu, hujan ringan diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh; Medan, Sumatera Utara; Bandar Lampung, Lampung; dan Pontianak, Kalimantan Barat," kata Ranika.
Baca Juga:Prediksi Skor Ajax vs Willem II di Liga Belanda: De Godenzonen Bakal Pesta Gol di Johan Cruyff Arena
Kemudian untuk bagian barat Indonesia, BMKG memprakirakan terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bandar Lampung, dan Pontianak, kemudian potensi cuaca berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda.
Berikutnya, terdapat pula potensi udara kabur yang diprakirakan terjadi di Padang, Sumatera Barat; Palembang, Sumatera Selatan; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Adapun potensi asap atau kabut diprakirakan terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Kemudian untuk wilayah timur Indonesia, hujan ringan berpotensi terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat; Ambon, Maluku; Nabire, Papua Tengah; dan Jayawijaya, Papua Pegunungan. Sementara itu, cuaca cerah berawan, berawan, hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Denpasar, Bali; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Makassar, Sulawesi Selatan; Kupang, Nusa Tenggara Timur; Gorontalo.
Cuaca yang sama juga diprakirakan dapat terjadi di Manado, Sulawesi Utara; Ternate, Maluku Utara; Sorong, Papua Barat Daya; Manokwari, Papua Barat; Jayapura, Papua; dan Merauke, Papua Selatan. Kemudian, ada pula udara kabur yang berpotensi terjadi di Palu, Sulawesi Tengah; dan Kendari, Sulawesi Tenggara.
BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memperbarui informasi cuaca terkini melalui situs web resmi BMKG dan media sosial @info.bmkg.
"Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info.bmkg," kata dia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022