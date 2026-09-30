Gerindra Jatim Akan Pecat Anggotanya Jika Terbukti Tersangkut Kasus Narkoba

Ilustrasi narkoba. Dok JawaPos
JawaPos.com - Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Kharisma Febriansyah merespon isu penangkapan tiga kader partai atas dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan partai berlambang kepala burung garuda siap memberikan sanksi tegas jika ketiganya terbukti bersalah secara hukum.
"Apabila terbukti tentu akan dipecat dan dilakukan pergantian antar waktu (PAW) apabila yang bersangkutan menjabat sebagai anggota dewan," kata Kharisma pada Rabu (30/9).
Kharisma mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi isu tersebut. Ia juga mengajak masyarakat menunggu pernyataan resmi berdasarkan hasil investigasi dari aparat berwenang
Sebelumnya, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mengamankan delapan orang yang kedapatan menggelar pesta narkoba di salah satu kamar hotel di Surabaya pada Senin (28/9) dini hari. Tiga dari delapan orang yang ditangkap dipastikan berstatus sebagai anggota dewan di sejumlah kabupaten di Jatim.
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